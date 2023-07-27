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騙130萬不停手「再匯63萬可拿獲利」　失業男淪車手...這下慘了

▲桃園市龍潭區葉姓男子日前在網路上發現「投資股票穩賺不賠」廣告信以為真，被騙130萬元，對方又要求再面交63萬元投資可領現金，警方埋伏超商前逮捕取款陳姓車手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區葉姓男子日前在網路上發現「投資股票穩賺不賠」廣告信以為真，被騙130萬元，對方又要求再面交63萬元投資可領現金，警方埋伏超商前逮捕取款陳姓車手。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

葉姓男子日前在IG上發現「投資股票穩賺不賠」廣告，好奇點選後陷入詐騙集團圈套，對方騙葉男投資130萬元後，再度要求他投資63萬元，就可領現金獲利，葉男質疑被騙報警處理，桃園龍潭警方在某超商埋伏後，趁陳姓車手出面取款時當場人贓俱獲，偵訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌，將陳移送桃園地檢署偵辦。

龍潭警方指出，45歲的葉姓男子日前在網路IG看到投資訊息，聲稱「投資股票穩賺不賠」廣告，當時好奇點選進入，再依指示加入LINE群組，對方自稱股票操作員代客操盤，慫恿「保證獲利穩賺不賠」，因最近台股多頭上漲，對方說要投資要趁早，他信以為真，依指示面交130萬元投資，後來對方聲稱投資已獲利，葉男想獲利了結退出，對方卻以帳戶出問題，需再投資63萬元就可領回現金，他才驚覺被騙憤而報案處理。

▲龍潭警方查獲陳姓車手，起出被害人取款單等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭警方查獲陳姓車手，起出被害人取款單等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局偵查隊組成專案小組，要求葉男配合對方同意赴約，並在龍潭區中豐路某超商面交現金，員警偽裝顧客在超商內喝飲料趁機埋伏，趁陳姓車手出面取款時當場逮捕，陳男身上被查獲長和資本公司工作證、公司印章、取款單具等證物。

▲龍潭警方查獲陳姓車手，起出工作證、印章等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍潭警方查獲陳姓車手，起出工作證、印章等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方偵訊時，陳男坦承犯行，因失業缺錢花用，看到網路上有應徵工作幫人收款才鋌而走險。警訊後依詐欺、洗錢防制法罪嫌將陳男移送桃檢偵辦，龍潭警方呼籲，年輕人暑假打工絕對要注意工作陷阱以免陷入詐騙圈套，民眾切勿輕信網路投資穩賺不賠手法，以免損人不利己得不償失。

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