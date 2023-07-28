快訊／同框郭台銘黨紀處分出爐！　林金結遭嚴厲口頭警告

▲林金結發放2024總統挺郭台銘扇子。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨新北市立委參選人林金結因昨天與鴻海集團創辦人郭台銘同台，活動現場還發「立委支持林金結、總統支持郭台銘」扇子，國民黨新北市黨部今（28）日上午舉行考紀會要求林金結說明。經會議結果指出，林金結確實有違反黨規，然為顧及黨內團結，並念其為無心初犯，將對林做出嚴厲口頭警告，請其注意言行不得再犯，否則加重處分。針對考紀會的決議，林金結表達尊重。

郭台銘昨到林金結選區的宮廟上香，全程陪同的林金結致詞時說要「一起當郭台銘後盾」，現場還出現「立委支持林金結、總統支持郭台銘」的扇子，遭質疑倒戈。

新北市黨部今日因林金結一案召開考紀會議，據了解，市黨部這次的會議是因相關新聞報導，同時也接獲到有黨內人士希望黨部有些作為，後續若有類似個案也有些依循，因此主動召開這次的考紀會議，最後結論也會報黨中央。

新北市黨部指出，今日上午考紀會針對林金結召開考紀會議，請當事人到場說明。與會委員經過充分討論後達成共識，認為林金結確有違反國民黨「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」的疑慮。

市黨部指出，然為顧及黨內團結，並念其為無心初犯，對林金結做出嚴厲口頭警告，請其注意言行不得再犯，否則加重處分。

市黨部強調，爾後全黨同志務須遵守國民黨「113年中華民國總統暨立法委員選舉中國國民黨黨員行為規範」。團結一致，務必上下一心，全力支持國民黨總統提名人侯友宜，群策群力贏得勝選。針對考紀會的決議，林金結表達尊重。

