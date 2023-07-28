今年填志願很痛苦！補教估台大醫283級分　整體錄取門檻提高

▲升學輔導專家劉駿豪指出，受報名人數大增影響，預估整體錄取門檻提高，但填志願會很痛苦，估台大醫錄取門檻為283級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗成績單今（28日）公布，升學輔導專家指出，受到去年很多科系暴跌或被低估影響，加上報名人數比去年大增1.3萬人，整體錄取門檻提高，今年考生選填志願會很痛苦，但三個類組的前五十志願不受影響，中段考生影響較大，在五科不加權情況下，台大醫學系預估錄取分數為283級分，自費醫牙門檻約260級分，台大理工科門檻約220級分，清交成理工門檻約200級分，中字輩理工門檻約180級分。

升學輔導專家劉駿豪分析，今年分科測驗4.2萬名報名，比去年大增1.3萬人，預估其中3.6萬人會填志願，比去年2.5萬人增加1.1萬人，今年分發回流後名額3.9萬人，也比去年增加3千人，等於3.6萬人去爭取4.3萬個名額，顯示今年競爭將比去年更激烈，也因競爭激烈，去年很多好康校系，今年會回歸正常。

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不過，劉駿豪指出，受到去年很多科系錄取分數暴跌或被低估影響，加上報名人數比去年大增1.3萬人，今年考生選填志願會很痛苦，最痛苦屬於第一類組考生，一來報名人數比去年增加5到6千人，其次是很多科系有缺額或無人錄取，導致分數被低估，像是台中教育大學英語學系，去年無人錄取，今年無法參考去年錄取成績。

儘管今年選填志願很痛苦，但劉駿豪表示，三個類組的前五十志願不受影響，這些學生可參考採計組合累計表，在五科不加權情況下，台大醫學系預估錄取分數為283級分，自費醫牙門檻約260級分，公費醫學系門檻約255級分，台大理工科門檻約220級分，清交成理工門檻約200級分，「中字輩」理工門檻約180級分。

對於中後段考生選填志願，劉駿豪建議，可以參考109與110學年各學系的位置，而且至少要填到80到90個志願，而今年填志願時，除分為「安全、現實、進攻」等三個區塊，因為去年分數不太可信，今年還再加上「更安全」這個區塊，才是最穩健方式。