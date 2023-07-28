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分科測驗成績單今寄發「開放查詢看這」　8／1起上網填志願

▲▼分科測驗進入第二天，考生準備中。（圖／記者許敏溶攝）

▲分科測驗成績單今天寄發，大考中心也將公布各考科五標等相關統計資料。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年分科測驗成績通知單今（28日）寄發，上午9時起，考生可到大考中心「分科測驗考試試務專區」或以電話語音（02）2364-3677查詢成績。大考中心表示，凡報名資料有填寫行動電話號碼考生，大考中心將以「0911-511-467」電話，主動發送簡訊通知考生成績。

分科測驗在7月12、13日登場，今年共有4萬2252人報名，比去年2萬9086人大增1萬3166人，增幅達45%，升學輔導專家就直言，今年考生要重演去年「低分高就」的機率小。

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大考中心在今天公布物理、化學、數學甲、生物、歷史、地理、公民與社會等7考科五標，包括「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」五項成績，以及各科成績人數百分比累計表等資料。

大考中心表示，個別報名與集體報名考生，成績單均郵寄到通訊地址，並以電子郵件傳送考生成績資料檔至各集體報名單位。分科測驗為60級分制，成績通知單將包含考生分科測驗各科成績，以及學測使用於分發入學管道採計成績（學測為15級分制，用於分發入學管道時轉換為60級分制），考生報考學測所有考科成績，將以60級分制呈現。

另根據大學考試分發委員會公布時程，各管道回流後總名額、最低登記標準、組合成績人數累計表，也將在今天公布。而繳交登記費時間從今天起到8月4日中午12時，登記分發志願時間為8月1日至8月4日16時30分為止，放榜時間8月15日，8月15日至18日開放申請複查分發結果，8月25日公告複查結果。

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