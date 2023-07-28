分科測驗五標出爐！數甲6年來最難、化學「頂前均標5年新低」

▲分科測驗今天公布成績單及各考科五標，數甲今年五標都創下5年來新低。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年分科測驗成績通知單今（28日）公布並寄發，大考中心也公布各科五標，今年數甲頂標僅41級分，再創6年最低，5標則創下5年來最低；化學科頂標46級分，也創下5年新低，倒是去年最難的物理，今年頂、前、均三標比去年提升5到7級分，而生物五標和去年一樣，歷史、地理與公民的五標則和去年相比變化不大。

分科測驗在7月12、13日登場，今年共有4萬2257人報名，比去年2萬9086人大增1萬3171人，增幅達45%，大考中心在今日上午舉行記者會，說明分科測驗成績統計資料，並在網站上公布各科5標（頂標、前標、均標、後標、底標）成績。

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▲大考中心今天公布分科測驗五標。（圖／記者許敏溶翻攝）※點圖放大

今年數甲五標依序為「41、34、22、13、8」級分，五標都創下五年來新低，頂標更創6年來新低，也低於5年平均值相比；在化學部分，五標依序為「46、39、29、20、15」級分，其中頂標、前標、均標三標都創下五年來新低。

至於去年被譽為最難的物理，今年五標依序為「50、44、32、20、15」級分，五標均高於去年，其中比去年頂標、前標、均標三標分別比去年提高6、7、5級分；生物科五標「53、48、38、29、23」級分，則和去年一模一樣。

至於歷史科部分，今年五標依序為「52、47、39、32、26」級分，均標、底標比去年下滑2級分，其餘變化不大；地理科今年五標依序為「53、49、42、35、29」級分，頂標和去年一樣，其餘四標比去年上升1到3級分。

至於公民科部分，今年五標依序為「51、47、41、33、27」級分，均標、後標、底標和去年一樣，頂標、前標則比去年下滑2、1級分。

▲大考中心今天公布分科測驗五標並分析試題，今年數甲與化學科偏難。（圖／記者許敏溶攝）

大考中心代理主任黃璀娟坦言，今年數學甲的確偏難，計算量比較大，跨單元題目稍多；化學科都是素養導向命題，因有些靈活創新與情境設計題目，但因為考試情境與學校設定情境不太一樣，加上有圖表判讀與跨單元題目，且試題計算量稍大，都是偏難的原因。