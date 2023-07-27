大學資通訊科系夯！佔總名額逾3成　專家：有意願就有機會上

▲資通訊產業求才若渴，也導致佔大學總招生名額逾3成，考生有意願，都有機會錄取。（圖／高通提供）

記者許敏溶／台北報導

受少子化影響，國內大學新生入學人數將以每年5千到1萬人速度減少。大學問執行長魏佳卉今（27日）指出，資通訊產業對人才強勢需求，加上國家政策支持，今年資通訊科系招生數達2萬6866人，佔全部招生名額的32.31％，換言之，全國超過三成應屆考生，只要有意願，都有機會成為資通訊科系的大學新鮮人。

分科測驗成績單將在明（28日）寄發，緊接著就是學生選填志願的傷腦筋時刻，專家也提醒，選對科系很重要。

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魏佳卉表示，受到少子化影響，國內大學新生入學人數，未來5年將以每年5千到1萬人速度減少，國內生源不足，各大學勢必減少招生人數，但資通訊產業對人才強勢需求，加上國家政策支持，包括機械、建築、土木、公安、醫療、基礎科學等系所，因為資通訊、半導體產業的磁吸作用而招生人數懸缺。

魏佳卉進一步指出，全國四年制學士班有2678系組，招收大一新生16萬8547人。其中資通訊科系，包括資訊、電機、電子、電腦、通訊、半導體相關有361個系組招生，佔整體招生系組27.93％、招生人數2萬6866人，佔比達全體招生名額32.31％，應屆考生只要有意願，都有機會成為資通訊科系的大學新鮮人。

不過，魏佳卉語重心長指出，解決青年學子未來發展及產業人才需求，須從盤點國內大學招生系所量能開始，重新調整專業類別招生名額。政府須面對少子化造成國內各行各業人才不足的現實狀況，為顧及各領域專業人才平衡發展，可以搭配境外生招生政策，合理引進優秀的外籍青年學子來台就學，納為未來國家產業發展的生力軍。