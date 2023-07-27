分科測驗成績單明寄發　上午9時起網路、語音、簡訊都可查

▲大考中心表示，分科測驗成績單明天寄發，考生可至網站查詢，也會透過簡訊通知。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

112學年分科測驗成績通知單明（28日）寄發，大考中心指出，上午9時起，考生可到大考中心網站或以電話語音（02）2364-3677查詢成績，凡報名資料有填寫行動電話號碼考生，大考中心將以「0911-511-467」主動發送簡訊通知考生成績。

分科測驗在7月12、13日登場，今年共有4萬2252人報名，比去年2萬9086人大增1萬3166人，增幅達45%，升學輔導專家就直言，今年考生要重演去年「低分高就」的機率小。

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大考中心表示，分科測驗考試成績明天公布，同時寄發成績通知單。成績通知單上，包含分科測驗各科成績與考生報考學測所有考科，將以60級分制呈現成績。個別報名與集體報名考生，均郵寄至通訊地址，若要查詢成績通知單寄發情形，請致電大考中心（02-23661416轉608）洽詢。另申請補發成績通知單從下周一（7 /31）起至下周三（8/2）止，逾期不予受理。

此外，大考中心指出，明天在大考中心網站，也會公布這次分科測驗各科級分人數百分比累計表及「頂標、前標、均標、後標、底標」五項成績標準；另同步提供到考任一考科所有考生，在學測各考科 60 級分制下的級分人數百分比累計表。

大考中心提醒考生，若對考試成績有疑義欲申請複查者，請在明天起到下周三為止，前往大考中心網站「112 分科測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料。考生申請複查成績限使用網路，且要在期限內繳費，逾期概不受理，成績複查結果通知書將在8月9日（三）寄發。