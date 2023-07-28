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大陸 大陸焦點 特派現場

香港小紅書玩家錯把粉色鯨魚當海豚　近距離打卡挨批「傷鯨兇手」

▲香港海域罕見出現粉色布氏鯨，吸引部分民眾出海觀鯨。（圖／翻攝光明網）

▲香港海域罕見出現粉色布氏鯨，吸引部分民眾出海觀鯨。（圖／翻攝光明網，下同）

文／香港01

香港水域罕有出現布氏鯨，引來社會關注，甚至有旅客對慕名而來。不過，鯨魚身上被發現疑被螺旋槳擊中的傷痕，政府及多個保育組織呼籲市民勿再出海觀鯨。網上近日流傳社交平台「小紅書」貼文截圖，有用戶「出海釣魚」時遇見鯨魚，並大曬極近距離與鯨魚的「打卡」照，又以簡體字形容自己是「幸運兒」，但他似乎錯把鯨魚當成海豚，形容是「香港罕見粉色海豚」。

▲香港海域罕見出現粉色布氏鯨，吸引部分民眾出海觀鯨。（圖／翻攝光明網）

不少網民看過貼文截圖大感憤怒，質疑所謂「出海釣魚」其實是「觀鯨」活動，認為是嚴重騷擾鯨魚，船家及參與者同是傷害鯨魚「兇手」，「香港就係有呢班冇道德底線嘅人（這班沒有道德底線的人），不論艇家或乘客」。

相關「小紅書」貼文於多個社交平台群組瘋傳，可見有人大曬「打卡相」，顯示自己身處鯨魚附近，在極近距離下拍低鯨魚浮出水面張開嘴一瞬間，連粉色下顎也清晰可見。

發文者稱他是「出海釣魚」，形容自己是「今日份幸運兒」、「浪漫生活的記錄者」，又於內文加上多個標籤，透露相片於西貢滘西洲拍攝，但卻疑似混淆了相片重點 — 相中「主角」身份，竟於貼文標題寫上「香港罕見粉色海豚」。

▲香港海域罕見出現粉色布氏鯨，吸引部分民眾出海觀鯨。（圖／翻攝光明網）

不少網友看過帖文截圖，質疑所謂「出海釣魚」其實是「觀鯨」活動，直斥船家及船上的參與者同為傷害鯨魚「兇手」，嚴重騷擾鯨魚，「打咗卡就好威？唔該大家認住同分享呢班無文化人士」、「可唔可以尊重同愛護大海嘅『原居民』呀？尤其佢哋靠個海揾食」、「啲人咁無教養㗎，真係教壞埋下一代，希望呢啲人自己會受返」、「遲早俾你哋班友害死條鯨魚，啲船家見有利可圖就打正旗號觀鯨船，為搵錢就連個同情心都都放埋一邊」。

海洋公園保育基金科學主任陳梓南昨（27）日在電台節目表示，親眼見到有鯨魚身上有2條疑被螺旋槳擊中傷痕，目測傷口正在癒合中，相信並非近期所傷，但是否有擴大則仍要觀察。海洋公園再三呼籲市民，應放棄出海觀鯨，因鯨魚已受傷，正在復元中，需要休息。

政務司司長陳國基26日於個人facebook發文，指鯨魚背鰭出現疑由螺旋槳造成的明顯傷痕，情況令人擔憂，呼籲市民不應在好奇心的驅使下出海「追鯨」。他續指，已要求警方、漁護署和海事處加強宣傳，包括派出水警船在附近海域巡邏，一旦發現有觀光船靠近鯨魚出沒一帶，會勸籲離開。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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