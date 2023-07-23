12歲「雙非男童」遭丟包香港！母叫他「自己通報遺棄」就跑回大陸

▲香港與大陸已恢復通關。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港一名12歲男童21日遭遺棄在油麻地一間醫院，警方調查後發現，男童有香港身分證，但父母都是中國大陸居民，是所謂的「雙非兒童」，在香港沒有親人也沒有朋友。

根據港媒報導，男童姓陳，幾天前與母親從大陸來到香港，入住一間賓館，21日隨著母親來到油麻地的廣華醫院看診，稱腹瀉、咳嗽。

母親將男童獨自留在醫院接受治療，自己就先離開了。報導還提到，男童的母親曾指示他，看完醫生以後要告訴護士「自己被媽媽遺棄了」。

護士得知男童被遺棄後，才報警處理。警方調查發現，男童有香港身分證，但父母都是中國大陸居民，是所謂的「雙非兒童」，在香港沒有住所，也沒有親人、朋友，過去也幾乎都住在大陸。

警方目前已經聯絡到男童的母親，人在中國大陸。香港特首李家超也已獲知此事，他表示，事件非常不應該，警方正在處理，希望男童的父母能領回孩子。

李家超透露，男童的身體健康狀況目前良好，已安排到兒童法庭申請保護兒童令，社署及兒童法庭在這方面經驗豐富，相信可妥善處理。

李家超強調，父母應愛護子女，並將教育及照顧做到最好，發生這種事件令人心中不舒服，當局正循遺棄兒童是否需要負法律責任問題調查。

「雙非兒童」是指父母皆非香港居民，以生育旅行方式在香港所生的兒童；由於「雙非兒童」可取得香港永久居留權，並可享有香港社會資源及福利，曾引起不少香港社會強烈不滿，甚至有民眾因此上街抗議。

「雙非兒童」也引起不少社會問題，因此2013年之後，香港政府已經禁止「雙非孕婦」來香港產子。據統計，「雙非兒童」雖在2013年之後已幾乎不再增加，但仍有超過20萬人。