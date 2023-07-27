講好玩人體壽司！他真買1盒去開房　洗完澡「女友飽了」全笑噴

▲原PO本打算跟女友玩人體壽司。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

適時製造情趣，能維持新鮮感，甚至為感情生活增溫。就有男網友表示，跟女友講好要玩「人體壽司」，就買了一盒壽司去開房間，可當他洗完澡出來卻傻眼，「壽司被吃光了==」。超歪發展令其他人忍不住大爆笑，「下次記得買兩盒」、「女友好可愛。」

有網友在Dcard轉發文「和女友玩人體壽司」，文中只短短3行字，卻看得出男方的心情，從原本滿心期待，直接轉變成傻眼，語氣超無奈，「跟女友講好要玩人體壽司，於是買了一盒壽司去開房間，結果我洗個澡出來，壽司被吃光了==。」

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貼文一出，許多人不禁大爆笑，「她得先吃飽才有力氣陪你玩啊」、「再買一盒，這次買完別離開，別讓壽司離開你的視線」、「壽司從來沒有消失過（在人體內的部分）」、「原來是分開吃的部分」、「想想好害羞，還是把它們嗑光好了，就不用人體壽司了」、「我就問你是洗多久？」

也有大票老司機偷笑，「叫她在桌上躺好，芥茉塗好塗滿」、「下次記得買兩盒，她吃飽才有力氣當餐盤，你吃飽才有力氣洗餐盤」、「女友：壽司吃光就只剩人體的部分了」、「我負責吃壽司，你負責吃我」、「只能玩人體了」、「沒壽司了，接下來只能嚐人體了。」