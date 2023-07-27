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她逛百貨遇「劉芒看板」認不出！網驚：修成Angelababy太強了

YouTuber劉芒人設翻車後，影片幾乎呈停更狀態。（翻攝自劉芒臉書）

▲YouTuber劉芒人設翻車後，影片幾乎呈停更狀態。（翻攝自劉芒臉書）

圖文／鏡週刊

YouTuber劉芒日前遭攝影師爆料她對修圖要求吹毛求疵，也有廠商控她過去曾遭放鳥、遲到等行徑，導致人設大翻車。劉芒道歉後YouTube幾乎呈停更狀態，有網友近日到百貨公司按摩品牌櫃上，發現廣告看板上的女生蠻漂亮的，看了才簽名才發現是劉芒，網友看到照片也笑說「修成Angelababy太強惹！」

一名女網友在Dcard分享，她到百貨公司的按摩椅櫃位，看見一個廣告看板，想說「哇！這個女生蠻漂亮的，好奇是誰？」仔細看了一下旁邊的簽名，才發現是YouTuber劉芒。原po也表示，「雖然我平常真的沒有很發摟她的影片，但是還是對她有點印象，這個照片真的跟我腦海中她的長相不太一樣」。

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劉芒去年代言按摩椅，廣告看板被網友說修圖修得太誇張。（翻攝Dcard）

▲劉芒去年代言按摩椅，廣告看板被網友說修圖修得太誇張。（翻攝Dcard）

網友看到照片後似乎都認為修圖修得太誇張，「手直接修到沒紋理，變成2D」、「看起來像Angelbaby（？）」「修成Angelababy太強惹！」「眼睛都不知道放大幾倍了」、「那個手的比例、五官的比例，假圖小天才笑爛」、「感覺越看越怪老實說⋯」。

事實上，劉芒代言按摩椅是去年的事，不過不少網友逛百貨賣場時仍可看到劉芒的廣告看板。

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