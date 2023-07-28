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大學眼鏡獨創i精準智能驗配術「量眼訂做」　21道醫學驗光把關眼睛健康

▲「大學i精準智能驗配術」透過21道醫學驗光程序，完整檢測出個人視力狀況，減少傳統人工驗配所帶來的誤差，全方位提升視力品質。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者邱筱茜／採訪報導

現代人手機不離身，眼睛隨時隨地盯著各種3C螢幕裝置，長期下來不僅可能增加近視度數，更加重眼睛疲累，甚至讓老花和眼睛疾病提早找上門，大學眼鏡全新升級「大學i精準智能驗配術」，專業且客製化，打造每一個人的專屬眼鏡。

板模師傅Ray表示，「我感覺『大學i 精準智能驗配術』就像是在做眼睛的全身健檢，每一步都仔細的檢測，然後精準的矯正好視力的偏差，像是光學稜鏡檢測，是針對我眼睛是否有定位偏移的問題，一點點的修正我的視覺焦點，才能讓新眼鏡戴起來那麼舒服啊！」

網紅潘默澄Via表示，「以前配眼鏡都只在乎鏡框好不好看，完全沒有想到，原來一副眼鏡需要從鏡架的大小、角度，還有眼睛看出去的位置，看遠看近都要考慮到，才能有一副專屬於自己的眼鏡。」

▲大學眼鏡i精準智能驗配術「量眼訂做」　獨創21道醫學驗光把關眼睛健康。（圖／大學眼鏡提供）

▲▼醫學驗光過程採用全球同步的高階精密設備儀器，像是全自動綜合驗光儀、前導波高階像差分析儀等，以全面數位化設備大幅提升驗配的精準性。（圖／大學眼鏡）

▲大學眼鏡i精準智能驗配術「量眼訂做」　獨創21道醫學驗光把關眼睛健康。（圖／大學眼鏡提供）

大學眼鏡陳品妤驗光師指出，「在這次大學i精準智能驗配術中全面升級，從過去的16道的醫學驗光程序進化到21道，目的除了希望透過詳細完整的檢查和評估，更透過導入全球同步的高階精密儀器設備，像是3D中心定位儀，就可以精準的去測量出瞳孔距離、眼位高、頂點距離、鏡框彎度和鏡架的傾斜角度等精確數據，除了能夠輕鬆、快速地完成個人化的精準定位，更降低過去傳統人工驗配可能發生的失誤率，以真正的數位化『量眼訂做』。」

輕熟族一旦看近吃力或度數改變，一定要找專業醫師檢查，排除其它眼部疾病的可能性，像是青光眼、白內障等，診斷後確認為單純老花，需經由醫師或是驗光師進行醫學驗光，透過精密嚴謹檢測程序，以個人化參數驗配專屬眼鏡。

▲大學眼鏡i精準智能驗配術「量眼訂做」　獨創21道醫學驗光把關眼睛健康。（圖／大學眼鏡提供）

▲大學i精準智能驗配術中第21道3D智能定位，透過3D中心定位儀可以精準測量出瞳孔距離、眼位高、頂點距離等精密數據。（圖／大學眼鏡）

大學眼鏡陳品妤驗光師表示，「像是我們平常使用手機的視線距離、平時使用電腦的距離、對於看遠視力的需求等，仔細溝通後，我們才能完整的評估配鏡處方，然後再透過3D智能定位驗配出客製化的眼鏡，讓每個人都可以享受更好的視覺體驗。」

不同於一般眼鏡行，大學眼鏡與大學眼科緊緊相鄰，提供綜合眼科和眼鏡服務，由眼科醫師及驗光師雙師為你眼睛健康把關。士林大學眼科黃宇軒院長表示，「其實每個人的眼睛，兩隻眼睛往往不是一樣的，兩邊都會有視差或有一些散光的問題，很多人都會問為什麼不是電腦驗光的度數直接拿去配鏡就好，實際上我們是要透過人工驗配的方式、醫學驗光的手續，把它調整到一個最舒適的狀況。」

▲業配 大學眼科。（圖／記者謝婷婷攝）

▲檢驗過程如果發現有眼睛疾病的可能或無法透過鏡片矯正的視力問題，將可以直接轉診到大學眼科做進一步做檢查或治療。（圖／記者謝婷婷攝）

士林大學眼科院長黃宇軒指出，「如果度數配超過，可能會造成我們眼睛過分疲勞的問題，那如果散光度數或度數配得不對都很可能會引起頭暈、頭痛的症狀，甚至兩隻眼睛視差太大也會造成我們立體感在辨別距離會有問題，那就可能容易撞到東西或摔倒。」

視力是確保生活品質最重要的一環，不要輕忽了驗光，缺少最精準的數據支援，就無法得到良好的矯正結果，醫師建議建立良好護眼保健觀念及3C使用習慣，提早預防眼睛疾病才是最根本的護眼之道。

▲業配 大學眼科。（圖／記者謝婷婷攝）

▲「大學i精準智能驗配術」21道醫學驗光和學童近視防控檢查程序。（圖／記者謝婷婷攝）

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