7歲童眼睛紅腫險失明！視力只剩0.2　醫：急性鼻竇炎惹禍

▲耳鼻喉科副主任周昱甫提醒，當一般感冒持續兩週未癒，加上出現黃綠色的濃稠鼻涕，就要注意是否為鼻竇炎。（圖／慈濟醫學中心提供）

記者王兆麟／花蓮報導

7歲的陳小弟右眼突然紅腫，原以為是過敏，沒想到卻越腫越大，嚴重到眼睛都睜不開，在花蓮慈濟醫院經過眼科詳細檢查，發現陳小弟眼睛的腫脹是急性鼻竇炎引起眼窩感染，且壓迫到視神經，需緊急手術，經耳鼻喉科副主任周昱甫以內視鏡手術進行眼窩減壓手術、膿瘍引流以及藥物治療後，陳小弟腫脹的右眼終於消腫，視力也恢復正常。

周昱甫副主任表示，透過電腦斷層檢查發現陳小弟的右眼眶內側長了兩顆膿瘍，同時還患有鼻竇炎，雖然眼眶沒有與鼻竇互通，但是有互通的血管，細菌經由血管進到眼眶引起感染，且陳小弟的膿瘍已壓迫到視神經，視力只剩0.2，若是不緊急處理，就會有失明的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

先以內視鏡手術清除發炎的鼻竇組織，同時將眼眶內側跟鼻竇相接的骨頭打開，進行眼窩減壓手術，周昱甫醫師說，視神經對壓力非常敏感，若是壓力太大，視神經可能會受損，所以得先將壓力釋放避免失明外，同時也將眼窩裡的膿瘍引流出來。

「感冒也不能輕忽。」周昱甫醫師說，當一般感冒持續兩週未癒，加上出現黃綠色的濃稠鼻涕，就要注意是否為鼻竇炎；鼻竇炎症狀除了因細菌感染出現的黃綠色濃稠鼻涕外，還有鼻塞、鼻涕倒流、咳嗽、嗅覺異常等，若是發燒、臉部包含眼周、臉頰、鼻子等部位出現疼痛，就很有可能為急性鼻竇炎，提醒民眾須盡速就醫，避免出現嚴重併發症。