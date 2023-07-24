　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

杜蘇芮颱風逼近　林右昌：通報地方加強防颱警戒

▲▼內政部長林右昌今（24日）上午邀集相關部會召開前置情資研判暨防颱整備會議。（圖／內政部提供）

▲林右昌邀集相關部會召開前置情資研判暨防颱整備會議。（圖／內政部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

杜蘇芮颱風逐步逼近，預估將為台灣帶來強風大雨，內政部長林右昌今（24日）上午邀集相關部會召開前置情資研判暨防颱整備會議。林右昌表示，明（25日）起本島及離島風力逐漸增大，這是距上次白鹿颱風登陸後，近4年第1個可能對台灣造成重大影響的颱風，中央與地方政府應加強防颱整備，提醒各位縣市首長務必遵循標準作業流程，督促所屬加強防颱整備措施，並隨時做好開設應變中心的準備，同時也請民眾提高警覺，及早做好防颱準備。

林右昌指出，內政部日前特別通報地方政府，加強防颱警戒，對於招牌及施工中鷹架、機具設備、廣告物、圍籬、路樹等應宣導民眾加強固定，避免脫落或掉落情形發生。

▲▼內政部長林右昌今（24日）上午邀集相關部會召開前置情資研判暨防颱整備會議。（圖／內政部提供）

此外，對於颱風的強風長浪威脅，林右昌也特別在會議中指示交通部及內政部通知所屬與地方政府應適時運用災防告警系統及其他各項多元管道，主動發布預警提醒民眾，避免前往海邊觀浪戲水，並請海巡署配合協助海岸管制及勸離作業。

林右昌表示，另請農業委員會要求漁業電台通報海上作業漁船人員注意安全，加強宣導沿海養殖漁業落實相關防護措施；同時請交通部對於停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，避免停泊船隻擱淺，以及針對空運、陸運、海運及鐵路運輸預做規劃及配套措施，離島地區航線若有停駛措施，請加強宣導民眾提早因應。

林右昌也提醒，因近日天使輪沉船導致我國南部海域出現許多漂流貨櫃情事，要求交通部督導港務公司整體打撈作業期程並注意工作安全，同時加強提醒來往船隻注意航行安全，亦請海洋委員會運用相關科技監控工具持續掌握該艘沉船是否有油污外洩之情形，避免沉船及漂流貨櫃因颱風導致二次災害之發生。

林右昌強調，面對颱風可能造成的威脅，請內政部先行針對應變資通訊設備進行測試，特別是縣市首長及隨行機要緊急通聯電話，務必於今日完成通聯測試。此外，為維護山域活動安全，請內政部及農委會即日起停止登山活動及相關入山申請，並請相關單位掌握目前國內山域登山隊伍近況。

最後，林右昌再次呼籲民眾，面對颱風的威脅千萬不可掉以輕心，務必隨時注意中央氣象局所發布的各項天氣警特報，非必要應避免前往山區、河邊及海域活動，以確保生命財產安全。

▲▼內政部長林右昌今（24日）上午邀集相關部會召開前置情資研判暨防颱整備會議。（圖／內政部提供）

▲▼內政部長林右昌今（24日）上午邀集相關部會召開前置情資研判暨防颱整備會議。（圖／內政部提供）

ET快訊
她用老公好市多會員卡　結帳被抓包「遭終身禁止入內」
快訊／下單要外送員「到林淑芬服務處開槍」　40歲男北市落網
2男上火車「霸佔廁所」不出來！她拉開門見一幕氣炸：很舒服？
颱風假5縣市可能性高！杜蘇芮最新路徑　亞歷媽再遭毀滅性爆料
女排球隊練球　齊齊哈爾體育館坍塌11死
刈包名店檢出「黃麴毒素」超標
何潤東夫妻結束16年異地生活！老婆坦承「生活不能自理」搬到大

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

學者揭「太平官現象」越來越明顯　示警：去年的選舉才血跡斑斑

杜蘇芮颱風逼近　林右昌：通報地方加強防颱警戒

郭台銘全代會發文有4戰略考量　學者曝最終結果：保送賴清德

幕後／國安官員分析生物戰劑疑假旗行動　同步啟動文宣＋實兵操演

謝龍介曝韓國瑜許願是「驚喜橋段」　讚：這就是他的強項

喊政黨輪替大聯盟挨批！朱立倫拋執政大聯盟　羅智強：感謝還我公道

快訊／蘇芮颱風周三襲台　陳建仁：慎防強降雨釀災

挨板橋幼兒園老師告誹謗、洩露個資　王婉諭：尊重並願意再次致歉

防小雞蹭柯！藍擬祭更嚴謹規範　徐巧芯喊「走出同溫層」：別把餅做小

暗示郭台銘「大局為重」？　朱立倫：只為個人權位不該為民打拚

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

台南扶轎男摔倒流血昏迷　虎爺上前祈福他悠悠轉醒

50歲母胎單身男暈船「美雅」　45萬定存當結婚基金險挨詐

破億超跑「布加迪」插隊撞BMW　車主嗆：賠你1輛、但給我小心一點

楊丞琳「時隔23年」同框言承旭！　夢回《流星花園》她驚呼「完全沒變」

固執柴散步突咬路邊衛生紙　眼神堅定不聽勸：偶要帶走

學者揭「太平官現象」越來越明顯　示警：去年的選舉才血跡斑斑

杜蘇芮颱風逼近　林右昌：通報地方加強防颱警戒

郭台銘全代會發文有4戰略考量　學者曝最終結果：保送賴清德

幕後／國安官員分析生物戰劑疑假旗行動　同步啟動文宣＋實兵操演

謝龍介曝韓國瑜許願是「驚喜橋段」　讚：這就是他的強項

喊政黨輪替大聯盟挨批！朱立倫拋執政大聯盟　羅智強：感謝還我公道

快訊／蘇芮颱風周三襲台　陳建仁：慎防強降雨釀災

挨板橋幼兒園老師告誹謗、洩露個資　王婉諭：尊重並願意再次致歉

防小雞蹭柯！藍擬祭更嚴謹規範　徐巧芯喊「走出同溫層」：別把餅做小

暗示郭台銘「大局為重」？　朱立倫：只為個人權位不該為民打拚

九族文化村慶祝37週年　7／27當天壽星免費入園

5歲兒摸「店內小恐龍」上下跳被制止　媽問影響誰了？網見店規戰翻

外媒列「8款不推薦電動車」　特斯拉Model X、Nissan Leaf都上榜

廣末涼子爆砸「巨額分手費」斷開13年老公！　光速離婚掀2關鍵

撿到身心障礙女學生背包「發現1萬元」　校警爽花光下場慘

海線四季溫差大！　租客最愛標配「房租貴一點都有人要」

學者揭「太平官現象」越來越明顯　示警：去年的選舉才血跡斑斑

山寨《鬼滅之刃》手遊驚現iOS暢銷榜　Aniplex看報紙才知道：正在了解

颱風杜蘇芮逼近　台南市研議U12少棒賽因應方案

陸預測：杜蘇芮28日登陸福建沿海　途中可能擦過、登陸台灣西南部

政治熱門新聞

小心被罰15萬！北部「萬安演習」今登場

韓國瑜突發聲！「許3個願望」挺侯

漢光、萬安演習今登場！　豐年機場戰力整補、桃機反空降操演受矚

韓國瑜全代會挺侯友宜　他預言2024結局

曝侯友宜最新民調　吳子嘉：有上揚的力道在

詐騙集團連陳建仁也敢冒用　刑事局出手「停止解析」建下架機制

侯友宜內憂逐漸退去！　媒體人分析：現在是谷底反彈的天賜良機

陳建仁照片遭冒用　行政院：詐騙陷阱

不給侯友宜面子！徐榛蔚缺席藍全代會　傍晚與傅崐萁迎接郭台銘

郭台銘發文暗示「票投老虎、愛台灣」　朱立倫搬出馬英九救援

賴清德訪摘金漫畫家：畫漫畫是有未來的

有人在Lalamove下單　花95元要外送員「取槍到立委服務處開槍」

南台灣一天兩場選哲之友會　柯文哲：要發動「顏色革命」

賴清德嘉義隔空較勁侯友宜　郭正亮分析談話：笑死人了

更多熱門

相關新聞

社宅直接發包金額破1747億　林右昌：未來每年要衝1.5萬戶

社宅直接發包金額破1747億　林右昌：未來每年要衝1.5萬戶

黃國昌、館長發起的716公平正義救台灣集會吸引萬人上街，讓居住正義議題再度受到重視。針對民眾黨主席柯文哲點名蔡政府，說清楚任內任內到底開工、完工多少戶社會住宅，內政部長林右昌說，中央社宅直接發包金額已破1747億元，未來每年將力拼1萬5千戶以上的社宅，加速提供滿足人民的需求。

郭台銘怒吼20萬戶社宅跳票　林右昌回應了

郭台銘怒吼20萬戶社宅跳票　林右昌回應了

林右昌批「柯侯任內不努力」　游淑慧曝社宅興建表轟：竊取成績

林右昌批「柯侯任內不努力」　游淑慧曝社宅興建表轟：竊取成績

侯辦轟林右昌：基隆8年沒1戶社宅完工

侯辦轟林右昌：基隆8年沒1戶社宅完工

林右昌：柯侯「要選舉才來批中央」

林右昌：柯侯「要選舉才來批中央」

關鍵字：

內政部林右昌

讀者迴響

熱門新聞

杜蘇芮恐下到發紫　最新各國都估不登陸了

杜蘇芮長大估明陸警　颱風假機率高縣市曝

更有希望放颱風假！颱風最新路徑曝

亞歷媽認了說謊！「6年前賜死愛犬」還發文

杜蘇芮侵襲機率100%　風雨最劇時間曝

亞歷媽再遭毀滅爆料！「設局出征一票網紅」

杜蘇芮轉向「破壞力比登陸更大」

輔大陳若儀2.0　她遊日做3事慘遭放生

看病完回家！醫狂call：不回來妳會死

杜蘇芮路徑南修　他嘆「北部颱風假掰了」

杜蘇芮變中颱！路徑西修撲台風雨時程

不是黑長直！他看到「這髮型」秒心動　一票點頭

黃沐妍「體脂13」超狂身材曝光

杜蘇芮預估成超級颱風　致災性降雨

黃沐妍變超壯！「體脂13」體態照太猛

更多

最夯影音

更多
黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑

黃沐妍比健身練出驚人13%壯肌　夢多認戀愛中...小禎狂挖坑
蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

蔡依林變「邱比特」幫找Mr.Right！　「開班教中文」跟外國舞者清唱《舞孃》

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

杜蘇芮最快周二發陸警　東部、中南部風雨最劇烈

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

王少偉爆料JR曾「糾葛七朵花2成員」　他認「對賴薇如好感」..見一幕嚇到不敢追

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

「我是S.H.E的ELLA陳嘉樺」　ELLA《乘風》奪冠C位成團

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》前議員呱吉來了

《豈有此呂》前議員呱吉來了

呱張！去內科塞車就渡河　吉．掰了議員850萬薪水　看柯文哲用服貿攻陷年輕人很聰明

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面