杜蘇芮颱風逼近　林右昌：通報地方加強防颱警戒

▲林右昌邀集相關部會召開前置情資研判暨防颱整備會議。（圖／內政部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

杜蘇芮颱風逐步逼近，預估將為台灣帶來強風大雨，內政部長林右昌今（24日）上午邀集相關部會召開前置情資研判暨防颱整備會議。林右昌表示，明（25日）起本島及離島風力逐漸增大，這是距上次白鹿颱風登陸後，近4年第1個可能對台灣造成重大影響的颱風，中央與地方政府應加強防颱整備，提醒各位縣市首長務必遵循標準作業流程，督促所屬加強防颱整備措施，並隨時做好開設應變中心的準備，同時也請民眾提高警覺，及早做好防颱準備。

林右昌指出，內政部日前特別通報地方政府，加強防颱警戒，對於招牌及施工中鷹架、機具設備、廣告物、圍籬、路樹等應宣導民眾加強固定，避免脫落或掉落情形發生。

此外，對於颱風的強風長浪威脅，林右昌也特別在會議中指示交通部及內政部通知所屬與地方政府應適時運用災防告警系統及其他各項多元管道，主動發布預警提醒民眾，避免前往海邊觀浪戲水，並請海巡署配合協助海岸管制及勸離作業。

林右昌表示，另請農業委員會要求漁業電台通報海上作業漁船人員注意安全，加強宣導沿海養殖漁業落實相關防護措施；同時請交通部對於停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，避免停泊船隻擱淺，以及針對空運、陸運、海運及鐵路運輸預做規劃及配套措施，離島地區航線若有停駛措施，請加強宣導民眾提早因應。

林右昌也提醒，因近日天使輪沉船導致我國南部海域出現許多漂流貨櫃情事，要求交通部督導港務公司整體打撈作業期程並注意工作安全，同時加強提醒來往船隻注意航行安全，亦請海洋委員會運用相關科技監控工具持續掌握該艘沉船是否有油污外洩之情形，避免沉船及漂流貨櫃因颱風導致二次災害之發生。

林右昌強調，面對颱風可能造成的威脅，請內政部先行針對應變資通訊設備進行測試，特別是縣市首長及隨行機要緊急通聯電話，務必於今日完成通聯測試。此外，為維護山域活動安全，請內政部及農委會即日起停止登山活動及相關入山申請，並請相關單位掌握目前國內山域登山隊伍近況。

最後，林右昌再次呼籲民眾，面對颱風的威脅千萬不可掉以輕心，務必隨時注意中央氣象局所發布的各項天氣警特報，非必要應避免前往山區、河邊及海域活動，以確保生命財產安全。