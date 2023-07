▲國際樂壇最閃耀長笛家馬特維德敏首度訪台 。(圖/新象提供)

生活中心/台北報導

馬特維‧德敏 ( Matvey Demin )可說是目前國際樂壇閃耀的長笛金星,獲得新象藝之美邀請,將於7月31日於台北國家音樂廳演出,一展長笛國際常勝軍鐵肺實力。

德敏首次來台,他精選曲目包括長笛經典,巴洛克時期音樂家泰勒曼的無伴奏長笛幻想曲、還有改編自小提琴的帕格尼尼小提琴協奏曲中的《鐘》、柴可夫斯基《憂傷小夜曲》;另外,還有有當代管樂音樂家霍利格為長笛獨奏作品《沉默之歌》、法國當代作曲家亨利.杜提耶為長笛而作的小奏鳴曲、國內音樂家許常惠為長笛而作的作品《盲》。

德敏這次音樂會,還邀請到國內知名鋼琴家徐嘉琪合奏,並同邀國內長笛中生代最出眾演奏家黃貞瑛擔任客席長笛,雙長笛與鋼琴演出19世紀法蘭茲與卡爾.多普勒兄弟作曲,歌劇《弄臣》幻想曲。

新象表示,德敏9歲時由祖母啟蒙長笛,他前往德國漢諾瓦和慕尼黑深造,師從作育英才無數的安德烈雅.利伯克奈赫特(Andrea Lieberknecht)教授。德敏的音樂家生涯中,贏得無數大獎,成績斐然,是國際大賽的常勝軍。2010年在慕尼黑舉行的 ARD 音樂比賽中獲得特別獎,漸漸嶄露頭角; 2013 年德國于爾岑( Uelzen )舉行的「庫勞國際長笛比賽」中獲得首獎。2014年在南非比勒陀利亞舉行的 UNISA 國際管樂比賽中,德敏獲得首獎、以及三項特別獎。

在2017年國際奧魯斯管樂大賽(The International Aeolus Competition for Wind Instruments)決賽中,馬特維.德敏憑藉伊貝爾長笛協奏曲(Ibert Flute Concerto)贏得大獎以及觀眾獎,樂評讚賞德敏的演出:「演奏高度敏感,技巧非常嫺熟」。 新象藝術總監-長笛教母樊曼儂在2017年這場奧魯斯管樂大賽開始關注馬特維.德敏,德敏,樊曼儂注意到德敏選擇以「伊貝爾長笛協奏曲迎戰」,此舉非比尋常,這首協奏曲難度頗高,德敏與樂團合作無間,琴藝高超可見一班。樊曼儂以二、三十年以來評比奧魯斯大賽的競賽者的經驗觀察,認為馬特維.德敏無疑是這個世代最優異的長笛音樂家,於是安排邀請德敏來台演出。

演奏會資訊:

台北國家演奏廳7/31(一) 19:30

馬特維.德敏 長笛演奏會 訪台首演

Matvey Demin Flute Recital

鋼琴Piano徐嘉琪Chia-Chi Hsu 客席長笛Guest Flute黃貞瑛Jen-Ying Hwang

演出曲目 Programme

浦朗克:長笛奏鳴曲

Francis Poulenc: Flute Sonata, FP 164

泰勒曼:升F小調第10號無伴奏長笛幻想曲

Georg Philipp Telemann: Fantasia for Solo Flute No. 10 in F-sharp Minor, TWV 40:11

柴科夫斯基:《憂傷小夜曲》

Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Sérénade mélancolique, Op. 26

霍利格:《沉默之歌》,為長笛獨奏而作

Heinz Holliger: "(t)air(e)" for Solo Flute



~ ~ intermission 中場休息 ~ ~



迪悌耶:小奏鳴曲

Henri Dutilleux: Sonatine pour Flûte et Piano

許常惠:《盲》

Hsu Tsang-Houei: The Blind, Op. 17

帕格尼尼: 《鐘》,選自 B 小調第二號小提琴協奏曲

Niccolò Paganini: La Campanella, from Violin Concerto No. 2 in B Minor, Op.7

多普勒:歌劇《弄臣》幻想曲

Franz and Karl Doppler: Rigoletto-Fantaisie, Op. 38