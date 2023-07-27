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國際樂壇最閃耀長笛家馬特維德敏首度訪台

▲國際樂壇最閃耀長笛家馬特維德敏首度訪台 。（圖／新象提供）

▲國際樂壇最閃耀長笛家馬特維德敏首度訪台 。（圖／新象提供）

生活中心／台北報導

馬特維‧德敏 ( Matvey Demin )可說是目前國際樂壇閃耀的長笛金星，獲得新象藝之美邀請，將於7月31日於台北國家音樂廳演出，一展長笛國際常勝軍鐵肺實力。

德敏首次來台，他精選曲目包括長笛經典，巴洛克時期音樂家泰勒曼的無伴奏長笛幻想曲、還有改編自小提琴的帕格尼尼小提琴協奏曲中的《鐘》、柴可夫斯基《憂傷小夜曲》；另外，還有有當代管樂音樂家霍利格為長笛獨奏作品《沉默之歌》、法國當代作曲家亨利．杜提耶為長笛而作的小奏鳴曲、國內音樂家許常惠為長笛而作的作品《盲》。

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德敏這次音樂會，還邀請到國內知名鋼琴家徐嘉琪合奏，並同邀國內長笛中生代最出眾演奏家黃貞瑛擔任客席長笛，雙長笛與鋼琴演出19世紀法蘭茲與卡爾．多普勒兄弟作曲，歌劇《弄臣》幻想曲。

新象表示，德敏9歲時由祖母啟蒙長笛，他前往德國漢諾瓦和慕尼黑深造，師從作育英才無數的安德烈雅．利伯克奈赫特(Andrea Lieberknecht)教授。德敏的音樂家生涯中，贏得無數大獎，成績斐然，是國際大賽的常勝軍。2010年在慕尼黑舉行的 ARD 音樂比賽中獲得特別獎，漸漸嶄露頭角； 2013 年德國于爾岑( Uelzen )舉行的「庫勞國際長笛比賽」中獲得首獎。2014年在南非比勒陀利亞舉行的 UNISA 國際管樂比賽中，德敏獲得首獎、以及三項特別獎。

在2017年國際奧魯斯管樂大賽（The International Aeolus Competition for Wind Instruments）決賽中，馬特維．德敏憑藉伊貝爾長笛協奏曲（Ibert Flute Concerto）贏得大獎以及觀眾獎，樂評讚賞德敏的演出：「演奏高度敏感，技巧非常嫺熟」。 新象藝術總監－長笛教母樊曼儂在2017年這場奧魯斯管樂大賽開始關注馬特維．德敏，德敏，樊曼儂注意到德敏選擇以「伊貝爾長笛協奏曲迎戰」，此舉非比尋常，這首協奏曲難度頗高，德敏與樂團合作無間，琴藝高超可見一班。樊曼儂以二、三十年以來評比奧魯斯大賽的競賽者的經驗觀察，認為馬特維．德敏無疑是這個世代最優異的長笛音樂家，於是安排邀請德敏來台演出。

演奏會資訊：

台北國家演奏廳7/31(一) 19:30
馬特維．德敏 長笛演奏會 訪台首演
Matvey Demin Flute Recital
鋼琴Piano徐嘉琪Chia-Chi Hsu 客席長笛Guest Flute黃貞瑛Jen-Ying Hwang

演出曲目 Programme

浦朗克：長笛奏鳴曲
Francis Poulenc: Flute Sonata, FP 164

泰勒曼：升F小調第10號無伴奏長笛幻想曲
Georg Philipp Telemann: Fantasia for Solo Flute No. 10 in F-sharp Minor, TWV 40:11

柴科夫斯基：《憂傷小夜曲》
Pyotr Ilyich Tchaikovsky: Sérénade mélancolique, Op. 26

霍利格：《沉默之歌》，為長笛獨奏而作
Heinz Holliger: "(t)air(e)" for Solo Flute

~ ~ intermission 中場休息 ~ ~

迪悌耶：小奏鳴曲
Henri Dutilleux: Sonatine pour Flûte et Piano

許常惠：《盲》
Hsu Tsang-Houei: The Blind, Op. 17

帕格尼尼： 《鐘》，選自 B 小調第二號小提琴協奏曲
Niccolò Paganini: La Campanella, from Violin Concerto No. 2 in B Minor, Op.7

多普勒：歌劇《弄臣》幻想曲
Franz and Karl Doppler: Rigoletto-Fantaisie, Op. 38

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