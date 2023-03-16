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西班牙吉他之魂 – 帕博羅．塞恩斯-維耶加斯來台演出

▲西班牙古典吉他演奏家塞恩斯-維耶加斯，將來台舉辦古典吉他演奏會。（圖／記者蘇位榮攝）

▲西班牙古典吉他演奏家塞恩斯-維耶加斯，將來台舉辦古典吉他演奏會。

生活中心／台北報導

被視為是古典吉他教父塞戈維亞（Andres Segovia）接班人的西班牙古典吉他演奏家帕博羅.塞恩斯-維耶加斯（Pablo Saniz-Villegas），獲新象文化邀請來台，將於5月13,14,17日在台中國家歌劇院、高雄衛武營音樂廳、和台北國家音樂廳舉辦獨奏會，曲目皆是古典吉他知名樂曲，包括西班牙組曲、阿拉伯綺想曲等，這是國內樂界難得一見的古典吉他獨奏會。

米可吉他創辦人趙柏群表示，講到吉他，一般人會想到民歌時期的吉他彈唱，其實，吉他有二種，一種是民謠吉他，就是民歌和流行音樂界使用的吉他，音色清脆；另一種是古典吉他，是古典音樂界、弗朗明哥或拉丁樂曲使用的吉他，音色柔和優美。西班牙國寶古典吉他大師－塞戈維亞，以非凡的才華，使吉他成為高雅的樂器，得與鋼琴、小提琴並列為「世界三大樂器」，躋身殿堂之林。

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▲米可吉他創辦人趙柏群與新象創辦人樊曼儂，認為塞恩斯可說是目前最優秀古典吉他演奏家 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲米可吉他創辦人趙柏群與新象創辦人樊曼儂，認為塞恩斯可說是目前最優秀古典吉他演奏家 。

被國際媒體認為是塞戈維亞的繼承者，塞恩斯-維耶加斯，年僅四十五歲，六歲時開始學習吉他，七歲就辦了第一場古典吉他獨奏會，成長後到紐約發展，他的古典吉他琴藝被紐約時報讚譽為「大師級的演奏，擁有令人無法抗拒的滿腔熱情」，塞恩斯先後與紐約愛樂、柏林愛樂、芝加哥交響樂團、以色列愛樂、西班牙國家樂團合作演出，讓他成為交響吉他的領導者。塞恩斯可說是目前最優秀古典吉他演奏家，他在馬德里足球場上演奏，現場八萬五千名觀眾起立為他歡呼。

塞恩斯目前跨域演奏古典經典，也與潮流脈動結合，積極推動西班牙古典吉他曲目的發展，為許多新作進行世界首演，其中更包括屢獲奧斯卡的電影音樂作曲家約翰‧威廉斯第一首吉他作品《Rounds》，以及Tomás Marco、David del Puerto、Sergio Assad等作曲家的作品。目前塞恩斯-維耶加斯是索尼古典旗下的專屬藝術家。

音樂會資訊：

西班牙吉他之魂 - 塞恩斯-維耶加斯 古典吉他演奏會
Soul of Spanish -- Pablo Sáinz-Villegas Guitar Recital
5月13日 (六)19:30 臺中國家歌劇院中劇院
5月14日 (日)19:30 高雄 衛武營音樂廳　
5月17日 (三) 19:30臺北國家音樂廳

演出曲目

• 阿爾班尼士：〈塞爾維亞〉，選自《西班牙組曲》，作品47
ISAAC ALBÉNIZ : Sevilla from Suite Española Op. 47


• 葛拉納多斯：第十首〈憂傷舞曲〉，選自《十二首西班牙舞曲》，作品37
第五首〈安達魯西亞〉，選自《十二首西班牙舞曲》，作品37
ENRIQUE GRANADOS：Danza Española n. 10 (Danza Melancólica) Op. 37
Danza Española n. 5 (Andaluza) Op. 37


• 羅德里哥：《祈禱與舞蹈》－向法雅致敬
JOAQUÍN RODRIGO：Invocación y Danza - homage to Manuel de Falla


• 泰雷加：〈淚〉、〈少女阿德麗塔〉，選自《阿拉伯綺想曲》
FRANCISCO TÁRREGA：〈Lágrima〉、〈Adelita〉(Capricho Árabe)

• 阿爾班尼士：〈紅塔〉，選自十二首特性小品集，作品92
〈馬約卡島（船歌）〉，作品202
〈阿斯圖里亞斯（傳奇）〉，選自西班牙組曲，作品4
ISAAC ALBÉNIZ：Torre Bermeja - Piezas Características Op. 92
Mallorca (Barcarola) Op. 202
Asturias (Leyenda) - Suite Española Op. 4


• 吉梅內斯：間奏曲，選自《路易斯‧阿隆索的婚禮》
GERÓNIMO GIMENEZ：La boda de Luis Alonso (intermedio)

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