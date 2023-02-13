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法國長笛學派第一把交椅班諾德來台演出

▲法國長笛學派第一人班諾德（左二）來台演出。照片從左至右，長笛家馬曉珮、班諾德、黃貞瑛、新象董事長樊曼儂及鋼琴家徐嘉琪。 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲法國長笛學派第一人班諾德（左二）來台演出。照片從左至右，長笛家馬曉珮、班諾德、黃貞瑛、新象董事長樊曼儂及鋼琴家徐嘉琪。 （圖／記者蘇位榮攝）

生活中心／台北報導

當代法長笛音樂大師菲利浦.班諾德是公認法國長笛學派第一把交椅，新象文創董事長樊曼儂也是台灣長笛家，在2006年於北京一場國際長笛比賽結識菲利浦，多次邀請菲利來台演出。疫情過後，菲利浦.班諾德再度接受新象邀約，將於2月15 日和16日，於高雄衛武營和台北國家音樂廳演出。

菲利浦.班諾德年輕時，以一等獎畢業於巴黎音樂學院，23歲時受聘為里昂歌劇院長笛首席，1987年榮獲帕爾國際長笛大賽首獎，他是第一位獲得這個榮耀的法國人，被視為繼長笛巨擘帕爾之後，法國長笛樂派的掌門人。

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菲利浦.班諾德今天在來台記者會上，心情顯得輕鬆，娓娓道來他從17歲開始學習長笛的過程，他給青年學子建議，學習音樂最重要的是創造力，課本教的僅是基礎，學習要能想像、創造出自己的成就。

這次演出菲利浦.班諾德將特別為台灣帶來二首樂曲，來自南非的當代音樂家霍夫邁爾創作的長笛奏鳴曲─作品99，這首曲子在台灣是首演；以及世界首演的炫技法國著名當代作曲家康奈松長笛奏鳴曲。

目前菲利浦.班諾德任教於法國巴黎高等音樂學院長笛及室內樂教授，台灣不少長笛音樂家受教於他，這次來台演出，新象邀請鋼琴家徐嘉琪合奏，同時口灣長笛音樂家馬曉珮和黃貞瑛擔任客席。

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