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21世紀最重要鋼琴家大衛弗萊將來台演奏郭德堡變奏曲

▲大衛弗萊( David Fray)可以說是21世紀最重要的鋼琴家 。（圖／新象提供）

▲大衛弗萊( David Fray)被認為是21世紀最重要的鋼琴家 。（圖／新象提供）

生活中心／台北報導

「我認識這麼多的鋼琴家，大衛‧弗萊( David Fray)可以說是21世紀最重要的鋼琴家。」「新象．環境．藝之美文創」藝術總監樊曼儂老師縱橫樂界數十載，在聽過鋼琴家大衛．弗萊的郭德堡變奏曲演奏後，深感大衛弗萊已達到無止盡追求創意的音樂境界，優婉綿延，柔情似水。

新象將邀請大衛．弗萊於5月10日在台北國家音樂廳、5月12日高雄衛武營國家音樂廳，演出全場《郭德堡變奏曲》。

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大衛‧弗萊，德國《世界報》（Die Welt）評論為「哲思音樂家的最佳典範」，對於經典的巴赫至當代的皮耶‧布列茲作品的詮釋皆獲得高度評價，持續登上世界知名音樂廳舞台，以獨奏會、協奏曲、室內樂演奏家的身分驚豔各地觀眾。

樊曼儂說起邀請鋼琴師大衛．弗萊的緣由，「大約6年前，我們發現這位法國鋼琴家大衛．弗萊，他詮釋巴赫有其特別獨到的演繹，他的情感深度能夠碰觸到心坎、讓人怦然心動。」

「大衛．弗萊的巴赫《郭德堡變奏曲》以其獨特的詮釋，展現了變奏曲中不同聲部之間錯綜複雜的相互作用。他解析音樂，深究其所以然，運用什麼樣的音樂元素，會形成樂曲什麼樣的影響，讓人聽得津津有味，就好比聆聽法國名廚為饕客解說每道佳餚烹調的藝術，聽他講音色彷彿秀色可餐。如此年輕卻能想到他人所未曾想到過的，我想，古典音樂就是需要像他這樣創新的思維，所以我們就積極計畫邀請他來臺灣演出。」

加拿大鋼琴家顧爾德被譽為廿世紀彈奏巴赫的《郭德堡變奏曲》最好的鋼琴家，而大衛弗萊認為是接棒顧爾德，是廿一世紀彈奏巴赫的《郭德堡變奏曲》最好的鋼琴家。可是，大衛弗萊說他並不是顧爾德的粉絲fan，言下之意，他走的是自己的創作與詮釋。

大衛弗萊說，「像我這樣的凡人，彈奏郭德堡變奏曲是一個真真實實的試煉(a real test)。彈郭爾德堡變奏曲，像是一場生命成長的旅程，歷經轉化，永恆的重複，30段重奏後，生命再次重現。」「這是畢生的傑作，也是關於生命的作品。我們是來服務這些無限複雜的作品的」。

現年41歲的大衛．弗萊，從4歲開始學琴，後進入巴黎高等音樂院師事雅克．魯維耶。弗萊獲獎無數，包括重要的德國回聲古典音樂「年度器樂家」獎、魯爾鋼琴藝術節新人獎、2008年BBC音樂雜誌年度新人獎、2004年蒙特婁國際音樂大賽第二名及最佳加拿大音樂作品詮釋獎。大衛．弗萊近年邀請恩師魯維耶，一同錄製弗萊的舒伯特專輯，重新詮釋古典的經典，備受各方讚譽。對於彈奏郭德堡變奏曲，他下出註解，「人不應追求完美，而是追求真實。」

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