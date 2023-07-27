杜蘇芮強襲！明天國內線取消173架次　國內外航班異動一次查

▲杜蘇芮颱風襲台，部分航班異動。（圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮強襲，預計明天(28日)下午海陸警解除，明天航班仍受影響，國內線將取消173架次。由於杜蘇芮將往中國登陸，國際線部分包括日本、兩岸等航班也將有異動。

●華信航空

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華信航空也公布，受杜蘇芮颱風影響，明天周五(28日)部分航班取消，包括金門全線航班取消；南竿航班取消AE7901/7902；台東航班取消AE391/392；花蓮航班取消AE7931/7932。

另外澎湖航班取消松山往返AE365/370/363/364/367/368/361 /362/371/372；台中往返AE779/780/793/794/783/784/785 /786/781/782；以及高雄往返AE331/332/341/342/347/348/334 /333/335/336/345/346/353 /354/339/340/349/350。

●立榮航空

因受到杜蘇芮颱風影響，立榮航空明(28)日兩岸航線松山-廈門B7-511延至29日15:00起飛；廈門-松山B7-512延至29日17:40起飛。

國內航線，台灣本島往返金門航班全日取消；台灣本島往返澎湖、馬祖航班14:00前取消；14:00後視天候狀況再行調整。台北往返台東12:00前取消，下午恢復正常飛航。台北往返花蓮全日取消。

●德安航空

德安航空東線（蘭嶼、綠島）正常營運；西線高雄—七美DA7001、7002取消，其他航班正常。

●長榮航空

長榮航空也宣布，因受杜蘇芮颱風影響，長榮/立榮航空明(28日)高雄-成田航班BR108延後1小時至08:00起飛；高雄-大阪航班BR182延後1小時至08:05起飛；松山-廈門航班B7511延後22小時至29日15:00起飛。

●深圳航空

深圳航空宣布，明天(28日)ZH9074桃園-深圳航班將延至周六(29日)上午11時起飛；ZH9073深圳-桃園航班將延至周六(29日)上午8時起飛。