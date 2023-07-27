史上第一次！盧秀燕主持防災應變一級開設會議　AIT派員觀摩

▲AIT官員到台中觀摩盧秀燕主持防災會議。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

杜蘇芮颱風來襲，台中市長盧秀燕主持防颱災害應變一級開設會議，美國在台協會AIT也派員列席觀摩。盧秀燕表示，對於天災預防及處理，全世界各國都應該有合作，有關台灣地方政府的應變方式， AIT也很關切，昨(26)日AIT就透過消防署詢問，想了解地方政府防災應變中心運作的方式，首選就是台中市。

盧秀燕指出，AIT選擇台中市，是因為過去雙方有很多合作，包含上次的民安演習彼此已合作過，台中市府也有許多業務與AIT有密切交流。

今天AIT共有6名人員列席觀摩，人數不少。盧秀燕認為，針對天災，各國之間加強聯繫跟合作是很好的事情，回覆美方歡迎來觀摩，今天也特別安排座位，讓AIT了解運作情形，AIT及中央兩邊加起來大約有十幾位，相信他們看到我們的防災應變後會有所了解，希望將來台美之間天災預防及應變，彼此加強合作。

盧秀燕也提到，第一，台中是中部最大城市也是直轄市；第二，過去她擔任立委時，長期在立法院外交及國防委員會，因此與AIT彼此有一定的熟悉度，大家溝通也較容易，再加上AIT過去曾多次到台中觀摩或交流，這些因素可能與AIT這次選擇來台中有一點點關係。

事實上，美方近一年與盧市府互動不僅AIT處長孫曉雅二訪台中，今年4月民安9號演習在台中打頭陣，美國國防部和AIT低調出席觀摩；同月美國商會邀請盧秀燕參加謝年飯，也邀請AIT主席羅森柏格拜訪台中。

新聞局長鄭照新表示，上次民安演習AIT首選台中，但沒有機會觀摩到災害應變中心的運作，所以趁這個機會來補足上次沒有觀摩到的部分，這次算是史上首次，也代表美方對台中善意互動的信心。