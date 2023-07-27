杜蘇芮釀花蓮停電、樹倒、落石、積水　吉安警颱風天四處馳援

▲▼地下道水淹半身高，員警管制道路，並且引導車輛繞道行駛。（圖／吉安警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中度颱風杜蘇芮為花蓮縣帶來風雨，造成吉安地區有停電、樹倒、落石、道路積水等狀況，吉安警分局各派出所員警在獲報後四處馳援，所幸在台電、鄉公所、工務段等各單位的努力之下，突發狀況皆能迅速排除。

26日下午13時10分銅門村7鄰明隧道前道路落石，所長許茂松及山警立即前往徒手排除，另放置交通錐警示來車，並於部落群組內通報讓民眾知悉行經該路段注意安全。下午15時左右豐德地下道淹水半身，轄區豐田所長鄒青雲、副所長胡明山、警員周頊峰到場後馬上管制道路，並且引導車輛繞道行駛。下午16時左右，台9丙線南下22K處，大型桂竹傾倒在機慢車道，嚴重影響通行，壽豐派出所副所長鞠曉朋與警員溫宏宗立即徒手將障礙物排除。

▲▼大型桂竹傾倒嚴重影響通行，壽豐派出所員警徒手將障礙物排除。

26日下午16時左右，路內及豐坪路三段7.5K北上車道，路樹倒塌，志學所副所長簡鴻舜、警員葉以群，立即會同平和村長修剪樹木、移除殘枝排除狀況。下午18時左右豐田所轄內花38-1縣道米棧大橋西端有巨樹連根拔起倒塌橫跨馬路，斷枝殘葉覆蓋了整個路面，派出所長鄒青雲立即在路口前拉起封鎖線及擺放交通錐，提醒用路人提早改道。

26日19時35分台9丙22K處路樹傾倒壓到電線，警員馮承遠與實務生李禹賢立即轉報台電壽豐服務所派員修復。20時45分在吉安鄉吉安路三段與福興七街口電視台與台電電線掉落,且有停電狀況，未影響號誌，吉安派出所副所長曾添富、警員楊淑茵立即排除掉落電線並通報有關單位前往協助修復。

▲員警以自己的信用卡換取鄭姓駕駛現金，使能加油返回台東。

26日20時許水璉所長劉勇男與警員李冠頡接獲壽豐鄉台11線24.2K處水璉加油站一位年約50歲鄭姓男子駕駛自小客車因油量不足無法回到台東家中，行經水璉加油站時又因機器僅能使用信用卡加油，身上無信用卡而陷入窘境，警方隨即前往以信用卡換取鄭民現金，使鄭男能有汽油返回台東。同時間地點又一位年約60歲林男駕駛之自小客因爆胎停於加油站，劉所長隨即提供千斤頂及相關工具協助換胎，才讓小客車得以迅速順利脫困。

▲自小客因爆胎，員警提供千斤頂及工具協助換胎，小客車迅速順利脫困。

吉安警分局長康健浚特別指示，颱風期間全力以赴為民衆排除困難，並提醒員警注意自身安全。持續關注各個地區的情況，提供必要的協助，並提醒鄉民避免外出及靠近海岸與河流，留意緊急疏散指示。

