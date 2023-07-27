颱風受災！中華郵政祭「關懷措施」　延繳保費、房貸可申請寬限期

▲中華郵政針對杜蘇芮受災保戶和房貸戶推出關懷措施。（資料圖／記者謝婷婷攝）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮強襲，針對受災民眾，中華郵政宣布，針對保險及房貸戶，將提供快速理賠，以及可延遲繳納保險費，受災房貸戶可申請1年寬限期只付利息免還本金等措施。

杜蘇芮颱風來襲，中華郵政表示，針對受災民眾，將放寬並加速理賠，因颱風不幸罹難保戶，由理賠受益人檢具證明文件，經確認簽名，即可於郵局先行領取基本保額理賠款；因風災受傷保戶，經確認住院天數後，可先申請其日額型之醫療給付。相關理賠所需檢附文件可日後再行補齊。

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另針對受災保戶，中華郵政也祭出寬延繳納保險費與新增保單借款免息措施，其中自災害發生日起3個月內，若因存款不足無法轉帳扣繳保險費者，可檢附受災證明文件，3個月寬限期間屆滿，再給予3個月延長寬限期間。

新增保單借款，自災害發生日起三個月內，受災保戶可申請新增之保單借款3個月免息。保險單如有毀損，免費補發保險單。

此外，房貸戶自災害發生日起3個月內，受災房貸戶可申請1年寬限期，寬限期間只付利息免還本金。受災戶若符合中華郵政相關規定者，自災害發生日起算3個月內可申請小額修繕房屋貸款，借款額度為20萬元至50萬元。

