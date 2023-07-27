LIVE／明天5縣市「達颱風假標準」　氣象局最新說明

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颱風杜蘇芮暴風圈正籠罩台灣本島，東、南部首當其衝，風雨從現在起至明日清晨最劇烈，金門風雨還會持續到更晚。由於颱風移動速度較慢，可能要到明日中午暴風圈才會脫離本島，南高屏、澎湖、金門的風力預測仍有達到颱風假標準。氣象局將於17:40說明颱風最新動態。

杜蘇芮下午16時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約 180 公里之海面上，以每小時18轉24公里速度向北北西進行，近中心最大風速每秒 43 公尺（約每小時 155 公里），相當於 14 級風，七級風平均暴風半徑280公里。

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▲杜蘇芮颱風下午最新位置。（圖／NCDR）

根據氣象局目前預估，到明日早上8點的風力預測，南高屏、恆春半島、金門、澎湖都仍有10級強陣風，達到颱風假的風力標準。雨量方面，南部平地今日下午到明日下午降雨預測為100到200毫米左右，接近標準，尚未達到颱風假標準。

金門今日下午停班停課，縣政府稍早再宣布明(28日)停班停課。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。



▲▼明日風力預測。（圖／氣象局）※點圖放大