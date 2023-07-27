　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LIVE／明天5縣市「達颱風假標準」　氣象局最新說明

生活中心／綜合報導

颱風杜蘇芮暴風圈正籠罩台灣本島，東、南部首當其衝，風雨從現在起至明日清晨最劇烈，金門風雨還會持續到更晚。由於颱風移動速度較慢，可能要到明日中午暴風圈才會脫離本島，南高屏、澎湖、金門的風力預測仍有達到颱風假標準。氣象局將於17:40說明颱風最新動態。

杜蘇芮下午16時的中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約 180 公里之海面上，以每小時18轉24公里速度向北北西進行，近中心最大風速每秒 43 公尺（約每小時 155 公里），相當於 14 級風，七級風平均暴風半徑280公里。

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／NCDR）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲杜蘇芮颱風下午最新位置。（圖／NCDR）

根據氣象局目前預估，到明日早上8點的風力預測，南高屏、恆春半島、金門、澎湖都仍有10級強陣風，達到颱風假的風力標準。雨量方面，南部平地今日下午到明日下午降雨預測為100到200毫米左右，接近標準，尚未達到颱風假標準。

金門今日下午停班停課，縣政府稍早再宣布明(28日)停班停課。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲▼颱風杜蘇芮。（圖／氣象局）

▲▼明日風力預測。（圖／氣象局）※點圖放大

▲▼颱風杜蘇芮。（圖／氣象局）

ET快訊
宜蘭大地主過世...留170筆房地產　繼承人付不出1.4億遺
糾結颱風假！專家曝「明風險最高縣市」　今夜到明晨風雨最猛
離奇命案！男倒「無水水溝內」死亡
江宏傑日本美女律師是王牌！　專攻離婚經歷超猛
LIVE／明5縣市「達颱風假標準」　氣象局最新說明
快訊／汽車零件大廠董座驟逝！　公司聲明
快訊／真的掰了！　知名手遊確定停運

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

杜蘇芮打亂海上交通！離島船班明天138航次取消

杜蘇芮交通異動懶人包！明天國內線173航班停飛　交通船138航次取消

她逛百貨遇「劉芒看板」認不出！網驚：修成Angelababy太強了

30歲男狂咳「坐著才能入睡」！醫一檢查驚：心臟衰竭了

糾結颱風假！專家曝「明天風險最高縣市」　今夜到明晨風雨最猛

數位身分證契約暫停　審計部：衍生逾1.3億費用

杜蘇芮強襲！明天國內線取消173架次　國內外航班異動一次查

國際樂壇最閃耀長笛家馬特維德敏首度訪台

LIVE／明天5縣市「達颱風假標準」　氣象局最新說明

颱風受災！中華郵政祭「關懷措施」　延繳保費、房貸可申請寬限期

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

杜蘇芮打亂海上交通！離島船班明天138航次取消

杜蘇芮交通異動懶人包！明天國內線173航班停飛　交通船138航次取消

她逛百貨遇「劉芒看板」認不出！網驚：修成Angelababy太強了

30歲男狂咳「坐著才能入睡」！醫一檢查驚：心臟衰竭了

糾結颱風假！專家曝「明天風險最高縣市」　今夜到明晨風雨最猛

數位身分證契約暫停　審計部：衍生逾1.3億費用

杜蘇芮強襲！明天國內線取消173架次　國內外航班異動一次查

國際樂壇最閃耀長笛家馬特維德敏首度訪台

LIVE／明天5縣市「達颱風假標準」　氣象局最新說明

颱風受災！中華郵政祭「關懷措施」　延繳保費、房貸可申請寬限期

長者公費肺炎鏈球菌疫苗擬擴大　ACIP專家曝：改打2劑保護力更強

不改變挺郭台銘態度　陳玉珍：但我不會離開國民黨

杜蘇芮打亂海上交通！離島船班明天138航次取消

餅總肯定陳重羽蹲捕成長　等待林岱安回歸戰力加分

央行6月不升息關鍵曝光！　理事憂澆熄內需

萬安警報大響！　黑柴同步抬頭「仰天長嚎」：嗷嗚～你語法錯了

女胃痛一直沒好！一照「0.6公分石頭」卡住了　掉在1位置更嚴重

網紅「白癡公主」+女警示範防身術！宣導租屋安全、防跟蹤性騷

騙130萬不停手「再匯63萬可拿獲利」　失業男淪車手...這下慘了

颱風杜蘇芮攪局　U12少棒賽如期開打規劃備用球場

米克斯喵偷吃罐頭太飽　站跳台空中發射嘔吐物

生活熱門新聞

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

颱風假「下午宣布」最傻眼！他憶北市曾16時放假

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

不是中彰、雙北！全台最難放颱風假「是這」

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

手搖飲去冰！店員糾正「1說法才對」　客人懵了

今7縣市停班課！　杜蘇芮11縣市炸豪大雨

杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將罩大半台灣陸地

杜蘇芮襲墾丁現況！風雨狂搧路樹晃

杜蘇芮10級風暴風圈「完美閃過台灣」」！網驚：神秘力量

更多熱門

相關新聞

雲縣本土登革熱確診增6例　古坑最多佔87例

雲縣本土登革熱確診增6例　古坑最多佔87例

雲林縣本土登革熱今（27）日新增6例確定病例，居住在古坑鄉，其中3例醫院通報確診、1例快篩發現、2例診所通報確診，共累計97例，其中古坑鄉87例(東和12例，高林5例、荷苞59例、古坑1例、水碓10例)、斗六市7例(鎮南1例、仁愛1例、公正1例、溪洲2例、成功1例及榴南1例)、台西鄉海口村1例、虎尾鎮公安里1例及林內鄉烏麻村1例。

颱風受災！中華郵政祭「關懷措施」　延繳保費、房貸可申請寬限期

颱風受災！中華郵政祭「關懷措施」　延繳保費、房貸可申請寬限期

杜蘇芮夾風帶雨肆虐　吉安警四處馳援

杜蘇芮夾風帶雨肆虐　吉安警四處馳援

盧秀燕主持防災應變會議　AIT派員觀摩

盧秀燕主持防災應變會議　AIT派員觀摩

板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷

板橋半小時2起路樹倒　婦人遭砸傷

關鍵字：

氣象颱風杜蘇芮

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

杜蘇芮走好慢！明5縣市達颱風假標準

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

快訊／江宏傑宣布告贏福原愛！　日本法院「判決結果出爐」

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

本島陸警明早解除！雙颱共舞時間曝

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

全聯先生鐵棍刺穿麥拉倫　前擋報廢...原廠報價曝

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

鳳梨被爆有女友還射後不理！

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

江宏傑眼眶泛紅哭了！

快訊／江宏傑「一輩子見不到怎麼辦」台律師：好幾次看到他的眼淚

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

俊昊解扣子露八塊肌喊「妳要負責」　抱起潤娥親一親...變社死現場

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面