23歲女騎士遭割喉！尼龍線纏頸命大逃劫　竟是2小孩搶風箏釀禍

記者高堂堯／南投報導

高姓女子4日下午騎機車經過南投市中興新村大草原旁，路旁民眾正在放飛的風箏突然橫越馬路上空墜落，導致風箏線不偏不倚地纏上高女的脖子，所幸僅受輕傷，亦未摔車，高女事後心有餘悸指出：「嚴重一點是會害死人的！」

▲高姓女子（紅圈處）騎車行經中興大草原旁，竟遭天降風箏（黃圈處）尼龍線割傷頸部。（圖／翻攝「草屯人」臉書社團）

中興新村大草原位於省政府大樓旁，每逢假日都是許多親子民眾從事休閒活動、放風箏的熱點，周邊也常有許多販售風箏的攤販聚集；昨天是星期天，有網友將後車行車紀錄器畫面PO上地方臉書社團，還原事發過程：高女於下午4時許騎乘機車經由中興新村光華路，往草屯鎮方向行駛，行經中興大草原前，當時天上就有許多風箏飛揚。

不過隨著車輛行進，只見一只風箏緩緩從大草原上空往左飄移、橫越馬路上空且慢慢墜落，接著就看見高女頭部遭該只風箏的尼龍線「割喉」，車身瞬間失去平衡、失控橫越雙黃線朝對向車道逆騎，險些摔車，所幸她及時穩住車頭，慢慢將機車騎往對向路邊暫停，後方騎士也嚇得驚叫「啊！」「誰的（風箏線）！？」

23歲的高女本人也在PO文下留言，並公開自己傷勢的照片，只見白皙的脖子上赫然出現一條條血痕，令人怵目驚心；她驚甫未定表示後來由闖禍的風箏主人載往草屯佑民醫院治療，「護理師說再嚴重會有生命上的危險」、幸好自己車速不快、對向沒車也沒有摔車，對方則表示是小孩子互相爭搶風箏才會飛到路上，也呼籲各位家長注意小孩的行為還有能力所及，不要讓類似事情再發生。

警方表示，放風箏時無論斷線或風箏墜落導致無法使用，進而造成用路人或行人受傷等情形，嚴重者恐有過失傷害等刑責，呼籲民眾都要注意使用安全並善盡清除責任。