南投馨光夜跑活動9月邁入第6屆　開放報名至7／31

▲「南投女孩馨光夜跑」活動已開始受理報名。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

MeToo反性騷性侵運動越演越烈，而同樣倡議維護女權的「2023台灣女孩日之女孩馨光夜跑暨公益彩券形象宣導活動」，今年9月將邁入第6屆；勵馨基金會執行長王玥好邀請全國民眾，以路跑形式來響應與支持10月11日「台灣女孩日」，瞭解其精神、提高對女孩權益的關注、落實性別友善的社會環境，使女孩有公平發展及實現自我的機會。

勵馨基金會於20日活動舉辦活動記者會，由王玥好主持，縣長許淑華受邀代言，副縣長王瑞德、縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲及贊助企業都到場參與，許淑華及王玥好邀請來賓一同以活動手舉牌，宣告今年的馨光夜跑將於9月16日在南投市中興新村親情公園開跑。

王玥好表示，投資女孩、培力女孩，讓女孩自信站出來，是促進社會進步的一大動力，提升台灣女孩權益刻不容緩，勵馨也會持續努力，歡迎國人以行動來響應與支持，讓南投女孩更好。

許淑華說，勵馨基金會長年致力於婦女關懷、婦女保護及幼兒暴力防治等工作，並與縣府合作密切，縣府除持續落實婦幼工作，也致力在消除性別暴力、提升南投女孩權益，呼籲不論遭遇性平問題、受到不平等對待的女孩，都能勇敢站起來為自己發聲，縣府一定會作靠山和後盾、邀請大家為南投女孩而跑。

林儒暘也表示，女孩的弱勢情境是社會結構的問題，我們應該提升友善女孩的社會環境、鼓勵女孩勇敢為自己發聲，他在議會也會持續監督縣府落實「提升女孩權益行動方案」。

勵馨基金會指出，本次路跑全程約4公里，主會場將設置在親情公園，活動從下午3點開始，現場設有台灣女孩日與性別教育宣導攤位等闖關活動，也有多家企業與在地商家，如新亞東婦產科醫院、媽媽咪亞陽光館產後護理之家、維他露基金會、喜年來股份有限公司、明昌加油站、爆Q美式炸雞等一起響應贊助辦理；另有55吋電視、掃地機器人等多樣大獎做為摸彩品，自即日起至至7月31日，可上網（https://bao-ming.com/goh0916）或撥打諮詢專線（049-273002）報名（或1500人額滿為止）。