柯文哲曝日政要稱「台不可能加入CPTPP」 本人打臉：絕對沒這件事

▲民進黨立委今天上午拜會世耕弘成等日本政要。（圖／郭國文辦公室提供）

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

身兼亞東國會議員友好協會會長的民進黨立委郭國文本周率團訪日，今（27日）上午拜訪日本參議院幹事長世耕弘成等政要，他透露，他特別向對方確認，是否曾向民眾黨總統參選人柯文哲說「台灣不可能加入CPTPP」等語，世耕弘成則澄清，絕對沒有「不可能」這件事情。

郭國文今天上午與民進黨立委林靜儀、何志偉、賴惠員與多位縣市議員一同拜會世耕弘成等政要，下午將出席台日執政黨2＋2會談，這也是首場在日本舉辦的2＋2會談。

郭國文透露，他會中特別向世耕弘成確認，先前是否曾向柯文哲說「台灣不可能加入CPTPP」等語，世耕弘成也立即澄清，希望台灣民眾不要誤會，他本人跟自民黨的立場就是，日本歡迎台灣加入CPTPP，這方面他們會持續努力，絕對沒有「不可能」這件事情，也同意郭國文將他的立場分享給台灣人知道。

郭國文認為，柯文哲對外公開閉門會談的內容，應該先徵詢對方的同意，這是最基本外交禮儀，很難想像一個連守信用都做不到的人，要如何成為台灣總統。他指出，這不是柯文哲首次錯誤引述，公開相關內容可能在國內拚聲量有效，但在國際關係上，會對台灣外交帶來負面影響，是非常不妥的做法。

郭國文強調，立法院昨天剛通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定，證明台灣有決心也準備好擁抱更高標準的貿易規範，促使台灣得到多元貿易機會，從經濟上強化與自由民主國家的交流，台灣努力從各面向來突破對外交流，不需要有人為自身利益扯國家後腿。