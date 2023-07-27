杜蘇芮颱風來襲台南尚無明顯風雨　黃偉哲提醒密切注意颱風動向嚴陣以待

▲台南市長黃偉哲主持杜蘇芮颱風災害應變中心工作會報，了解未來颱風走向及各單位防颱整備情形。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

杜蘇芮颱風27日對台南的影響預計將逐漸增強，台南市長黃偉哲上午抵達杜蘇芮颱風災害應變中心聽取工作會報，了解未來颱風走向及各單位防颱整備情形。



市長黃偉哲表示，雖然台南上午尚無風雨，但是據各國氣象單位研判，下午或傍晚風雨可能逐漸增強，為市民朋友安全，市府不敢掉以輕心，除停止上班上課因應，也要求各單位做好清理水溝、預備沙包、抽水機整備等事前準備工作，各地如有傳回災情務必盡快搶修。





黃偉哲強調，因大雨過後可能造成各地積水，將要求工務、環保局及相關單位於颱風過後全力動員孳清，以免造成登革熱疫情持續上揚。



根據災害應變中心統計，截至上午11時前，台南市內各抽水站皆整備就緒，抽水站內發電機已備油料可運轉48小時，市內未發生積淹水情形。另龍崎區因樹木壓倒電線、麻豆區、下營區一帶因開關設備故障導致共2千多戶停電，已恢復供電；橋樑封閉共10座；疏散撤離人數為東山區、龍崎區兩區45人。有關路樹已預先修剪，並持續關切其他路樹傾斜狀況。





市長黃偉哲也特別關心市民領取防水擋板狀況，民政局說明經統計已領沙包數量計9200餘包，各區預置及借出防水擋板數量也有1600餘片，黃偉哲請公所協助民眾將水災損害降到最低，並在災後將沙包與防水擋板確實收回。



台南市政府表示，提醒市民朋友務必密切留意颱風動態，若易淹水潛勢地區家戶有需要沙包或防水擋板，可盡快就近向區公所領取借用。