快訊／雨勢大又不熟路況！　高雄男颱風天「連人帶車」落海

記者賴文萱／高雄報導

杜蘇芮颱風來襲，海巡署南部分署第五岸巡隊中芸安檢所人員今（27）日10時許，發現一名男子疑因駕車不慎於中芸漁港碼頭落海，勤務同仁發現後立即實施救援，經海巡及警消共同搶救下，迅速將男子救起，阻止憾事發生。

▲高雄男颱風天「連人帶車」落海，驚險畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）



當時執勤人員利用港區監視系統巡查中芸漁港港區動態時，發現一台銀色轎車落海，立即通報中芸派出所及高雄市政府消防局林園消防分隊派員共同協處，並下水試圖擊破車窗實施救援，所幸救援過程中，男子脫困游出車外，由海巡人員拖帶至岸上。

▲▼勤務同仁發現男子連人帶車落海，立即實施救援，經海巡及警消共同搶救下，迅速將男子救起。（圖／記者賴文萱翻攝）

經林園消防分隊隊員初步檢查確認駕駛意識清楚且無明顯外傷，後續交由林園消防分隊將男子送至建佑醫院救治。初步了解，落海男子年約57歲，經詢問表示，因不熟路況及當時雨勢較大視線不佳，因而不慎駕車落海，所幸海巡及警消即時救援，挽回寶貴性命。

▲▼高雄男因不熟路況及當時雨勢較大視線不佳，不慎駕車落海，所幸海巡及警消即時救援，挽回寶貴性命。（圖／記者賴文萱翻攝）





海巡署南部分署第五岸巡隊表示，民眾開車行經岸際或港區務必減速慢行，小心駕駛，若於港區或岸際發生危急狀況，請撥打海巡『118』服務專線，海巡署將竭誠為您提供所需之服務。