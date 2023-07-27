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大陸 大陸焦點 特派現場

杜蘇芮攪局　海基會台商子女夏令營提前暫停

▲▼杜蘇芮攪局　海基會台商子女夏令營提前暫停。（圖／翻攝海基會）

▲海基會大陸台商子女「探索台灣之美」夏令營。（圖／海基會提供）

記者蔡紹堅／綜合報導

海基會原訂7月24日至27日辦理大陸台商子女「探索台灣之美」夏令營第一梯次，但受「杜蘇芮」颱風影響，為求學員安全第一，海基會於26日提前暫停營隊進行，並將學員全數親送予家長平安返回。海基會提到，將另擇日期安排參訪課程暨結業式，歡迎家長一起參與。

海基會表示，儘管受到颱風影響，仍澆不息學員與隊輔懷抱熱情，在三天兩夜裡體驗嘉義特色文化，包括與鄒族夥伴歌舞同歡、搗麻糬、滿室檜木香中DIY木製收納盒；集體生活上，由隊輔協助下懂得獨立自主以及團隊合作，此外也首度體驗夜宿於原生態小木屋與仁義湖岸旁的飯店，訓練異地下有效自理生活。

▲▼杜蘇芮攪局　海基會台商子女夏令營提前暫停。（圖／翻攝海基會）

海基會指出，更重要的是，這些來自中國大陸各地的台灣囡仔在營隊的必修課，分別是品格教育、正體中文以及台灣史地，講師以漸進式分享與解說，搭配分組競賽，啟蒙他們進一步瞭解兩岸在歷史文化與品格教育的差異性與共通性，培養台商子女獨立思考的能力。

海基會說，營隊除了室內研習課程外，另有規劃懷舊童玩體驗、來灣家PK的遊戲，藉以快樂的方式認識台灣史地及特色風俗民情，「本次活動全程由輔導員帶領學員探索，輔導員無私的付出，學員及家長均表示非常有感。」

▲▼杜蘇芮攪局　海基會台商子女夏令營提前暫停。（圖／翻攝海基會）

一位就讀於上海台商子女學校二年級林同學表示，明年還要再來這個營隊，因為營隊讓他認識許多新朋友以及隊輔們。更有不少家長反饋，非常感謝這幾天輔導員日以繼夜的陪伴孩子們，讓他們每晚與家長聯繫報平安時，分享許多快樂的事，原來口耳相傳的海基會營隊，果然名不虛傳。

海基會還說，受颱風影響，有關第一梯次夏令營營隊後續參訪暨結業式規劃會儘快公告，將擇日於台北市舉行，屆時歡迎台商家長與子女們一起參加。

▲▼杜蘇芮攪局　海基會台商子女夏令營提前暫停。（圖／翻攝海基會）

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