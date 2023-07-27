高雄風雨要來了！　陳其邁急要市民避免外出：風力越晚越強

▲陳其邁一早視察永安區、梓官區、楠梓區等抽水站。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

杜蘇芮颱風正在持續影響台灣，高雄市今（27）日全天停班停課一天，市長陳其邁示警，雖然早上市區看起來風雨不大，但根據氣象局預報，從中午到晚上風力會逐漸增強！不能掉以輕心。「颱風天，氣象資訊顯示風雨越晚越強，我們不敢輕忽。請市民朋友注意安全、避免外出，如有災情請通報1999，市府將儘速排除。」

陳其邁今日一早除了視察永安區新港6鄰移動式抽水機佈設點、永安區新港抽水站，也前往梓官區中正路抽水站（改善蚵仔寮排水狀況）、楠梓區右昌抽水站（改善楠梓國昌里、裕昌里、建昌里、隆昌里及和昌里），確保抽水設施正常運作，做好防汛準備。

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陳其邁在視察時強調，在杜蘇芮颱風警報未解除前，務必掌握水情動態與各地降雨情況，確保各抽水站正常運轉，將颱風可能造成的災害降到最低，保障市民財產和生命安全。在聽取完各抽水站的報告後，他也對值班的抽水站操作人員致謝。

▲▼高雄風雨要來了！陳其邁急要市民避免外出：風力「越晚越強」。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁指出，永安新港里鄰海、地勢低窪，每逢豪雨常常因為排水不及而淹水，以往社區的水需靠抽水機抽排，但因為抽水量不夠，常來不及抽水。加上整治前，北溝排水河道狹窄、嚴重淤積，抽出去的水又倒灌回社區。兩年前的8月，社區曾淹水20-30公分，前往視察時已淹到超過腳踝。

這兩年，經過積極進行北溝排水整治，重新整理後，作為移抽的調節池（滯洪量約500噸）、並增設1台移動式抽水機增加抽水量外，北溝排水也由原來6公尺拓寬為14公尺、並浚深河道，讓平常水位下降約50公分。加上清疏暢通河道、設置移動式抽水機、預留滯洪空間，盼改善社區因為地勢低常淹水的情形。



他也提醒市民，早上市區看起來風雨不大，但根據氣象局預報，從中午到晚上風力會逐漸增強，不能掉以輕心。另外他也請市民朋友注意安全、避免外出，如有災情請通報1999，市府將儘速排除。

另外，針對曾經積淹水的地方，市府也會更積極追蹤、改善，希望減緩長期以來的困擾市民朋友的問題。