稱上將兒「屠夫之子」挨告　王定宇「對事不對人」無罪確定

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

海基會董事彭蔭剛去年（2022年）刊登報紙廣告，認為時任美國眾議院議長裴洛西訪台，可能會讓兩岸關係「擦槍走火」，民進黨立委王定宇PO文批彭登廣告的舉動是「中共的應聲蟲」、要彭辭去海基會董事「滾蛋」，並說彭的父親彭孟緝生前武力鎮壓二二八事件，據此稱呼彭為「屠夫之子」，彭告王涉犯加重誹謗等罪嫌，高院二審今維持北院一審見解，仍判王定宇無罪確定。

高院判決理由指出，王定宇使用「屠夫之子」、「中共的應聲蟲」、「滾蛋」等語，固然是較為負面的用詞，但整體言論隱含美中台、兩岸及「台灣獨立運動」等意涵，呼應裴洛西訪台事件背後政治性議題，與公益性具有緊密關連，並非僅以辱罵、貶抑彭蔭剛人格為唯一目的。

法官認為，彭蔭剛是在「發行全台、市佔率高」的《中國時報》A12版刊登全版廣告，王定宇在臉書公開PO文，雙方手段相當，權衡王定宇言論對彭蔭剛名譽、人格尊嚴的影響，以及王定宇所欲維護的公共利益，彭蔭剛本件的人格名譽權保障，「應退縮於王定宇言論自由保障之後」。

▲海基會董事彭蔭剛。（圖／記者張佩芬攝）

本案源於裴洛西去年8月2日旋風訪台前，彭蔭剛預先在7月26日買下報紙全版廣告，刊登《致：美國國會眾議院議長裴洛西女士》的一封信，表示擔心裴洛西訪台可能讓兩岸關係更緊張，「甚至發生擦槍走火的事件」，彭並呼籲兩岸同胞都是中國人，「我們要的是兩岸和平，兩岸不打仗」等語。

現年87歲的彭蔭剛在報紙廣告中，自稱「居住在台北的中華民國國民」，但他身兼海基會董事、中國航運榮譽董事長等職，且曾任中國國民黨中央評議委員會主席團主席，本案登報舉動引起議論。

王定宇隔天在臉書PO文，批彭蔭剛登廣告用俄羅斯與烏克蘭的戰爭舉例，是「替中國威脅台灣」、「附和中國恐嚇台美關係」、「中共的應聲蟲」，王定宇並指彭是「屠夫之子」，喊話彭「如果知道廉恥，就應該辭職（海基會董事）滾蛋！」等語。

彭蔭剛父親彭孟緝是黃埔軍校出身的抗日將領，最高軍階為四星上將，1997年以89歲高齡辭世。1947年爆發台灣官民衝突的二二八事件，彭孟緝時任高雄要塞司令，派兵鎮壓造成大量死傷，被稱為「高雄屠夫」。

彭蔭剛委任律師提起自訴，控告王定宇涉犯加重誹謗、公然侮辱等罪嫌，批王定宇無端罵他「中共的應聲蟲」、要他「滾蛋」，還以75年前的二二八事件資料，偏離主題說他是「屠夫之子」，不但人身攻擊，更以羞辱方式煽動仇恨、製造族群對立，並非善意發表言論。

王定宇不認罪，堅稱PO文「對事不對人」。一審認為王定宇的PO文是針對彭蔭剛所登報紙廣告加以評論，並非毫無根據的抽象謾罵，目的也不是只想詆毀彭蔭剛及其父親人格，王定宇本案用詞雖不免尖酸刻薄、可能使讀者對彭蔭剛產生負面評價，仍屬對於可受公評之事合理評論，據此判王定宇無罪。