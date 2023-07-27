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北市府員工子女托嬰中心成立　只需3000元！蔣萬安：早知道我也來抽

▲▼蔣萬安出席台北市政府員工子女托嬰中心揭牌開幕典禮。（圖／台北市政府提供）

▲蔣萬安出席台北市政府員工子女托嬰中心揭牌開幕典禮。（圖／台北市政府提供，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市政府員工子女托嬰中心27日進行揭牌典禮，台北市長蔣萬安親自到現場參與，提及受託人數從原本12名額擴大到32名，提高市府員工可以托嬰人數，而且在中央、北市府的補助下，原本1萬8500元的托育費用，現在只有3000元，直呼「早知道我就來抽籤」。

蔣萬安27日上午出席台北市政府員工子女托嬰中心揭牌開幕典禮，宣布北市府首座公辦民營托嬰中心正式成立，且跟過去不太一樣，以前是公共托育小家園，這次把規模擴大，優化成公辦民營的托嬰中心，希望可以照顧市府同仁的小朋友，提供更完善的育兒環境。

▲▼蔣萬安出席台北市政府員工子女托嬰中心揭牌開幕典禮。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安提到，自己本身是3個孩子的父親，十分能體會家長的心聲與需求，因此不管是托嬰或是幼兒園，希望從市府做起，透過提供完善的育兒環境，做起帶頭示範作用，讓更多公家機關或民間企業也都能比照辦理，打造一個友善的職場育兒環境。

蔣萬安指出，這次受托人數從原本12個名額擴大到32個名額，提高市府同仁可以托嬰的人數，小朋友們可以跟著爸爸媽媽一起來這邊，在市府開心快樂的成長，同時也讓市府同仁可以無後顧之憂的在工作崗位上打拼。

蔣萬安透露，日前參加市府幼兒園天鵝班的畢業典禮，當時有同仁反應，孩子大寶跟二寶年紀有一定距離，所以大寶已經在這邊上幼兒園，但二寶必須送到鄰近托嬰，必須要奔波於接送，所以同仁建議市府可以擴大托嬰的規模；有鑑於此，今天托嬰中心終於正式揭牌開幕，讓0到6歲的孩子都能夠享受一站式的托育服務，更完善職場的友善育兒環境。

最後，蔣萬安也說，由於有中央的補助、台北市政府本身補助，讓爸爸媽媽來這邊這麼優質的托嬰環境，只需要付3000元，「早知道我就來抽籤了！」希望能降低同仁育兒壓力的同時，孩子們也都能快樂開心的成長。

▲▼蔣萬安出席台北市政府員工子女托嬰中心揭牌開幕典禮。（圖／台北市政府提供）

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