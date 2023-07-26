國民黨登記踴躍！雙城論壇「自費跟訪」21人搶8名額　民眾黨的他中籤了

▲台北市議員陳宥丞。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

今年輪到上海主辦的台北上海雙城論壇，因碰上2024總統大選，又是國民黨籍的台北市長蔣萬安任內首次舉辦，所以格外受到關注。台北市議會日前抽出3名「公費」跟訪的市議員，26日中午由北市府政風處代抽8名「自費」跟訪市議員，只見有21人前往登記，比「公費」登記還踴躍，最終除了民眾黨的陳宥丞以外，其他皆為國民黨籍。

台北上海雙城論壇將於8月下旬登場，據了解，確切時間點為8月20日以後，且行程僅只有3天，不過蔣萬安本人是否親自出席，蔣市府至今仍未對外公布，只是先前蔣萬安以前往新加坡參訪，避免造成「首趟出訪」為中國大陸的敏感氛圍，可說是提前為蔣「解套」。

台北市議會24日進行「公費」跟訪的市議員抽籤，當時共16人登記，最終為國民黨籍台北市議員鍾沛君、陳重文與無黨籍市議員陳政忠中籤，至於8名「自費」名額抽籤則留到26日。

而台北市政府26日下午1時安排2名政風人員，總計有21人登記，包括國民黨的秦慧珠、詹為元、柳采葳、楊植斗、王欣儀、耿葳、李柏毅、張斯綱、李彥秀、郭昭巖、應曉薇、林杏兒、徐巧芯、李傅中武、李芳儒、李明賢、汪志冰、曾獻瑩，以及新黨侯漢廷、民眾黨陳宥丞、無黨籍徐立信。

最終從上述21人抽出8人，為張斯綱、汪志冰、陳宥丞、郭昭巖、秦慧珠、耿葳、楊植斗、李芳儒中籤。

身為唯一非國民黨籍但中籤的市議員，中籤的心得為何？陳宥丞說，雙城論壇是因柯文哲在台北市政府任內的堅持，才使蔣萬安至今能有順利主辦的機會，加上柯文哲對兩岸立場主張交流對話，且選區內湖南港也有很多企業與兩岸有貿易交流，自己也想以議員角度監督MOU進度。