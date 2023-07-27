台北漫畫博覽會今盛大開幕　蔣萬安盼5天創3億元商機

▲台北市長蔣萬安。（圖／實習記者陳泰宇攝）

實習記者陳泰宇／台北報導

「第22屆漫畫博覽會」7月27日至31日於世貿一館熱力登場，今年漫博會以「視」界無限為主題，邀請聲優、名師以及多達50位的台日偶像、Vtuber接力登場與粉絲近距離接觸。台北市長蔣萬安表示，今年參展人數突破新高，挑戰超過60萬人次，逼近3億元的營業額。

蔣萬安與立委蘇巧慧、鄭運鵬、賴品妤27日上午出席「第22屆漫畫博覽會」。蔣萬安表示，非常高興能參與這次的漫博，也很開心能與每位喜歡ACGE產業的夥伴們一起來舉辦這次的活動，一看到現場滿滿的人潮，與疫情前相比這次的參展人數更是突破新高，今年挑戰突破60萬人次，逼近3億元的營業額。

▲立委賴品妤。（圖／實習記者陳泰宇攝）

蔣萬安提及，感謝各部會的夥伴以及各大出版社一起的努力，才有這樣的成果，也希望未來能帶動更多的相關IP產業到台北，讓台北成為全台第一個ACGe（A為動畫、C是漫畫、G是遊戲、Esports是電競）之都。

蘇巧慧指出，一年一年看下來，動漫產業甚至超越所謂ACGe四個面相，漫畫產生IP，所有商品最大產值是來自於周邊，今年更是邀請到傑尼斯男團、Vtuber等，未來如果能夠繼續發展，台灣、日本的ACGE產業共同合作，都是對廣大動漫粉絲們最好的禮物，也能對台灣甚至青年世代有更好產業發展。

蘇巧慧也說，蔣萬安曾於去年說要把ACG帶來台北市，現在高雄市長陳其邁經過1、2年的努力，高雄已是「演唱會之都」，希望新北市、台北市可以互相加油看看，使北部發展成ACG城市。

賴品妤稱，這次的漫畫博覽會舉辦的時間可以說是非常適合，因為日前政府發送的18至22歲成年禮金文化幣，漫博時間剛好碰上暑假，學生族群們都能來漫博使用文化幣，未來文化幣也會擴大至16至22歲，讓更多民眾可以使用。

賴品妤提出，另外這次參展的廠商除了日本的IP，也有許多台灣本土的漫畫家參與，未來也會持續努力讓台灣以及日本，甚至是全世界各國的創作者們一起結合創作，讓台灣的ACGe產業能被世界看見。

這次漫博也邀請不少日本表演團體吸引粉絲，包括由日本傑尼斯男團「Travis Japan」開場，漫博日本館特別安排年輕藝人首度來台亮相，包括今年5月才出道、單曲一個月內破數百萬的日本男團「DXTEEN」，這次大陣仗率近百名粉絲一起來台參加漫博，上演首次的海外公演；還有今年曾來台拍新曲MV的女團「AMEFURASSHI」，也是成軍第5年以來首度登台；來自沖繩的才女歌手「KINAKO」，擅於演奏沖繩傳統樂器的琉球和太鼓，特殊的才藝也是第一次在台展現。