新北樹林山區刺胎怪客出沒　路邊16輛車遭殃！現場沒監視器

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市樹林區大同山區出現刺胎怪客。住在樹林區的65歲郭姓男子，日前將車停放在大同山區路旁，幾天後來牽車發現輪胎遭刺破，郭男自認倒楣前往補胎，使用完再度將車停回，沒想到，前天（25日）前往牽車時，輪胎再度被刺破，經調查，居然受害車主有16輛之多，現場卻無監視器，儼然為治安死角。

▲許多民眾將車停在新北樹林大同山區，都遭刺胎怪客破壞，卻因為現場沒監視器抓不到人。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北樹林區的郭男，平時都將愛車停放在大同山區，本月（19日）將車停在該處，隔兩天（21日）返回牽車時，發現輪胎沒氣，郭男就自行前往補胎，便前往辦事，回家後再度將車停回山區，前天（25日）早上準備開車去工作，輪胎卻又沒氣，郭男查看，疑似遭人為破壞，附近受害轎車有16輛之多。

▲有民眾停放在該處，多次遭到刺胎破壞。（圖／記者陸運陞翻攝）

郭男氣得向警方報警，但由於現場並無監視器，無法拍到刺胎的嫌犯，導致警方抓捕困難，儼然成為該區的治安死角。警方表示，目前僅接到一起報案，依規定受理後積極佈線偵辦中，並派員加強附近巡邏。

▲現場受害車輛多達16輛之多。（圖／記者陸運陞翻攝）