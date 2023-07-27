　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

殘殺16歲少女、證人！台中雙桶屍命案主嫌二審仍判2個死刑

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中雙桶屍命案主嫌徐德益，台中高分院二審今維持2個死刑判決。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中2020年爆發駭人聽聞的「雙桶屍」命案，一名16歲的蔡姓少女以及54歲的黃男，先後遭到主嫌徐德益虐殺，將屍體裝進塑膠桶，再倒入水泥以膠帶封住桶蓋，分別埋在台中豐原老家與苗栗山區。一審依殺人罪判徐2個死刑、褫奪公權終身，案經上訴，台中高分院二審27日駁回，維持原判。可上訴。

檢警調查，35歲的主嫌徐德益從事土地買賣、貸款，2017年時與年僅15歲的陳姓少女交往，並於2016 年雇用25歲男子王閔正工作；王男與16歲蔡姓少女在網路上認識後交往，徐男因此邀約蔡女在他手下工作。蔡女與王男同居後，發現徐男會指派男友從事不法工作，常阻止他參與，徐得知後十分不滿。另外，陳女自認遭蔡女欺負，2人長期相處不睦，加上王男與蔡女交往期間，不滿蔡女藉由起乩方式騙取金錢，隔年4月打算跟蔡女分手。

當時假釋中的徐男當時考量陳女只有15歲，且陳女家人通報失蹤，徐擔心蔡離去後遭她報復，向警方報案檢舉而影響假釋；徐男又受他人之託，辦理苗栗縣卓蘭鎮的土地出售，但已將應交付的300多萬元款項花光，徐等人決定殺害蔡女，以便向委託人推稱遭她捲款潛逃。

2017年5月間，徐德益跟王閔正等人趁蔡女不勝酒力至房間休息，徐、王先壓制蔡女，再由陳女與王男持鐵鎚重擊蔡女頭部，徐再以剪刀刺向蔡女胸口，並旋轉攪動剪刀，再以菜刀反覆割劃頸部致蔡女死亡。3人在和手將蔡女屍體送膠帶包裹後裝進藍色大型塑膠桶內，先搬到彰化埋在農地內，再載往徐男位於台中豐原老家藏放。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲▼蔡女、黃男遭到殺害，屍體遭徐等人裝進塑膠桶，再倒入水泥以膠帶封住桶蓋，分別埋在台中豐原老家與苗栗山區。（圖／資料照）

▲▼ 。（圖／資料照）

此外，徐男2018年初因辦理放款認識26歲林宥廷及48歲張集喬，張因友人介紹得知男子黃秋淵的友人何男要辦理土地貸款，張便將貸款案介紹給徐承接，何男將貸款文件交付徐後，徐竟將土地出售得利2690萬元。何男發現受騙，對徐男等人提出詐欺告訴。

黃男與徐男2019年5月間到台中地檢署開庭，徐認為黃的證詞對自己不利，與陳女、林宥廷、王閔正、張集喬，及20歲童睿明、21歲趙子真、20歲宋文達等友人，共謀殺害黃男。同年6月5日上午，黃男前往地檢開庭時，由趙男負責監看黃男動靜。他發現黃男離開時，就通知王等人開車尾隨，王先下車上前向黃佯稱何男要找他泡茶，黃上車後立即被控制行動。

一行人抵達張經營的養狗場後，由宋男以甩棍毆打黃，徐當場指示要將黃處理掉，由張將毒品海洛因裝入針筒交給趙，趙持針筒朝黃頸部注射後，林再持改造手槍朝黃頭部射擊，當場死亡。徐德益等人將黃男屍體裝入橘色塑膠桶，並倒入水泥粉以膠帶封住桶蓋，載往苗栗縣銅鑼鄉路邊竹林掩埋。

檢方訊時，徐雖然一度改口坦承殺人，但對於案情細節、動機、分工等避重就輕，存在多處疑點，檢察官認為其毫無悔意、無教化可能，依殺人罪嫌求處死刑。台中地院一審依2個殺人罪判處徐德益死刑、褫奪公權終身；共犯王閔正也依2個殺人罪判處無期徒刑、10年6月，應執行無期徒刑；林宥廷依殺人罪判處無期徒刑；另張集喬、童睿明、趙子真、宋文達等人則各判處12年8月至19年6月不等徒刑。

王閔正，台中高分院二審今上午宣判，就殺人、棄屍部分撤銷，改依殺人罪判他無期徒刑，另依2個遺棄屍體罪各判他1年10月、1年10月，應執行無期徒刑，褫奪公權終身；其餘上訴駁回。

ET快訊
年收多少才算「小康」？　鄉民公認數字揭殘酷現實
超商浩克曾想「私下撤告員警」　1關鍵持續偵辦
甜甜圈杜蘇芮「眼牆置換」變醜！　強度有望再達巔峰
快訊／超商浩克遭警送辦！
李玟遺物找不回！　家人衝Bruce豪宅爆衝突
55歲國寶級音樂人　肺腺癌末驟逝！
快訊／殘殺16歲少女！　雙桶屍主嫌遭判「2個死刑」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／雨勢大又不熟路況！　高雄男颱風天「連人帶車」落海

杜蘇芮颱風造成屏東地區1萬餘戶停電　台電積極搶修

苦命妻獨撐養家！外遇尪在公公訃文將「小三列孝媳」...她不忍反擊了

超商浩克深夜道歉！曾想「私下撤告員警傷害」　一關鍵檢持續偵辦

超商浩克尿檢「大麻陽性反應」！IG神秘數字早露端倪　遭警送辦

排班糾紛！砂石車駕駛無線電互譙　3煞拿球棒狂砸擋風玻璃

蘇震清漏報1.2億財產挨罰400萬　14年經驗卻喊冤...法院打臉了

股市聞人徐健航遭詐團冒名　他入群痛失95萬...帶假鈔釣出車手

杜蘇芮颱風掃過屏東...預警性撤離323人　收容安置110人

12人揪團「桃園最難」唐穗山縱走...男失聯2天　今擴大範圍搜救中

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

抽K害死愛女？彫博發聲了　交給律師：誰翻車還不知道

前Spexial Teddy「遭砸破相縫針」　臧芮軒霸氣報警「急攔肇事辣妹」

高大成2年前斷言女嬰非虐死　曝恐長期吸毒煙霧：血管脆弱

寶寶胎死腹中...浪貓命危　獲女警救命變「超萌警貓」

東京迪士尼高難度遊戲　４招技巧教你贏獎品！

快訊／雨勢大又不熟路況！　高雄男颱風天「連人帶車」落海

杜蘇芮颱風造成屏東地區1萬餘戶停電　台電積極搶修

苦命妻獨撐養家！外遇尪在公公訃文將「小三列孝媳」...她不忍反擊了

超商浩克深夜道歉！曾想「私下撤告員警傷害」　一關鍵檢持續偵辦

超商浩克尿檢「大麻陽性反應」！IG神秘數字早露端倪　遭警送辦

排班糾紛！砂石車駕駛無線電互譙　3煞拿球棒狂砸擋風玻璃

蘇震清漏報1.2億財產挨罰400萬　14年經驗卻喊冤...法院打臉了

股市聞人徐健航遭詐團冒名　他入群痛失95萬...帶假鈔釣出車手

杜蘇芮颱風掃過屏東...預警性撤離323人　收容安置110人

12人揪團「桃園最難」唐穗山縱走...男失聯2天　今擴大範圍搜救中

快訊／雨勢大又不熟路況！　高雄男颱風天「連人帶車」落海

沙子宸1A初登板4局3K無失分　鄭宗哲連4場敲安

國安幕僚不見蔡英文人馬？　賴清德競辦：大家都是台灣隊

睽違七年！「情歌王子」理查瑪爾克斯中秋來台　北高兩地開唱

李珮琪強忍肩傷出擊　中華隊金恩盃擊退巴基斯坦奪第3勝

杜蘇芮颱風造成屏東地區1萬餘戶停電　台電積極搶修

SYM三陽「新電動機車」專利曝光　採中油換電系統、雙槍避震設計

颱風來襲牡丹水庫洩洪　恆春警主動巡視疏散民眾

美眾院通過台灣國際團結法案　反制中國法律戰

雕博控保母虐嬰認「抽K」又刪文　陳沂畫3重點：愈想愈毛骨悚然

社會熱門新聞

彫博前妻私訊被灌爆　她發文怒飆網友：搞清楚狀況

颱風前揪爬桃園最難山岳！70歲男失聯

鳳梨道歉文被洗版！上千人怒喊「當面道歉」

慘遭彫博公審含冤2年　保母現況曝

全聯先生酒後射鐵棍刺穿麥拉倫　毀損官司結局曝

快訊／彫博刪文！　再發新聲明

鐵棍插千萬超跑玻璃　警：是邱彥翔

護兒槓店家　醫師娘現身鞠躬道歉

高大成說中了！曾斷言鳳梨友愛女非虐死

7歲柔道新手慘成肉砧枉死　無照教練判9年定讞

彫博怒轟！要保母公開監視器

沒有颱風假！　南台鄉民湧縣長臉書抱怨

新北地下傳「淒厲狗叫聲」　真相讓人傻眼

快訊／爆抽K害死愛女　彫博怒發聲

更多熱門

相關新聞

巡山員暗槓19發子彈　二審判更重

巡山員暗槓19發子彈　二審判更重

屏東林區管理處一名陳姓資深巡山員在2020年間，利用領取霰彈槍射擊移除外來種「埃及聖䴉」機會，私吞19發霰彈槍子彈被查獲，屏東地院一審依侵占公用財物罪，判處他徒刑6年2個月，他不服上訴，高雄高分院今（25）日上午宣判，改判徒刑6年8月，併科罰金3萬元。

即／台中大雅惡火害死2勇消　二審改判工廠負責人緩刑

即／台中大雅惡火害死2勇消　二審改判工廠負責人緩刑

國家級射箭教練性侵女選手　二審加重判刑

國家級射箭教練性侵女選手　二審加重判刑

男童爬課桌椅摔落5樓　國賠60萬確定

男童爬課桌椅摔落5樓　國賠60萬確定

北市警性侵少女　二審判8年10月

北市警性侵少女　二審判8年10月

關鍵字：

雙桶屍二審死刑台中高分院

讀者迴響

熱門新聞

29歲正妹YouTuber家中輕生亡！死前PO千字文控訴

男偶像粉絲面前坦承「我是個gay」！

杜蘇芮風雨越晚越強　中南部縣市長尷尬原因曝

杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

即／江宏傑將開記者會　福原愛回應

杜蘇芮沒走颱風又+1？日氣象廳：恐直掃北台灣

帝爺公蛇終於現身！廟方見牠躲桌底

鳳梨被爆有女友還射後不理！

年收多少算小康？鄉民公認數字揭現實

福原愛凌晨突發聲！　意外洩官司開打中

全台停班停課一覽！北北基桃宣布了

颱風假「下午宣布」最傻眼！他憶北市曾16時放假

今7縣市停班課！　杜蘇芮11縣市炸豪大雨

LINE「8款驚喜貼圖」快下載

杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將罩大半台灣陸地

更多

最夯影音

更多
大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴

大逆轉！猝死女嬰驗出K毒　父涉過失致死保母不起訴
海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

海龜渾身藤壺漂浮海中央　暖男救起幫清除重獲自由

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

金門18歲騎士撞砂石車　駕駛：看到他在玩手機

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

IVE張員瑛被小朋友嚇到「瞪大眼後退」　反應遭批過度...網掀兩派戰翻！

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

新娘致詞「別祝早生貴子」　霸氣喊：我的子宮自己決定

熱門快報

7/29、30中職明星賽重磅登場

7/29、30中職明星賽重磅登場

中職明星賽即將登場，想在家悠閒看賽事的你，敬請鎖定ETtoday的全程轉播。

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

《豈有此呂》美女議員林珍羽激辯呂捷

林珍羽是誰？她是北市新科議員，你知道是從厭惡政治到跳進來這個火坑...

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面