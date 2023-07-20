MeToo射箭版！「國家級教練」驚爆長年性侵少女選手

▲國家級射箭教練竟長期性侵少女，女選手隱忍十多年終於提告。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

#MeToo射箭版！新竹市某位射箭「國家級教練」阿偉（化名），驚爆長年性侵少女選手。被害少女在國中三年級時，因懼怕阿偉嚴厲，長達半年的時間與阿偉發生關係；少女隱忍十多年後，提出告訴。阿偉一審遭判刑2年3月，案經上訴，高等法院20日二審加重改判2年9月，若定讞將入獄執行。可上訴。

據了解，阿偉帶領射箭隊時治軍嚴謹、成績亮眼，甚至還曾經擔任我國奧運射箭代表隊的教練，並奪下獎牌。不過爆發這起醜聞後，阿偉已經遭國家隊除名，我國射箭協會也召開紀律委員會，剝奪其教練證。

判決指出，阿偉於2005年就擔任新竹市某國中的射箭隊教練，被害少女小核（化名）2007年9月進入國中，並接受阿偉指導。到了2010年小核國三時，阿偉就對她伸出狼爪，在當年3月起半年內，經常叫小核到教練休息室發生關係，每個月最少1次，頻繁時一週會有2到3次。小核作證指出，阿偉一叫她到休息室，她就知道要幹嘛，阿偉會鎖上門，然後在休息室的沙發上發生關係。

小核也供稱：「我會跟他發生性交行為是因為他是射箭隊教練，也希望自己在射箭上的成績更好，在我認知上，不要違抗阿偉在體罰上可以輕一點，使用器材上也比較不會被刁難。」、「因為阿偉很嚴厲，但自從我跟他發生性行為後，他會比較不嚴厲。」

而當年的全國中學運動會在台東舉行，小核的表現不好讓阿偉非常生氣。小核說：「後來我就到他的房間裡面跟他講我當天的狀況，跟他道歉，說我射的不太好，後來我為了讓他不要那麼生氣，就跟他發生性交行為。」小核國中畢業後進入高中，2人關係轉變為情侶，並持續交往到小核大學二年級才分開。而小核隱忍多年後，在2022年終於鼓起勇氣提告，全案因此爆發。

一審法院認定阿偉在小核未滿16歲時，犯下9次「成年人故意對少年犯對受監督之人利用權勢性交罪」，這部分判刑2年3月。至於小核滿16歲後，阿偉利用各種藉口與小核發生7次關係，甚至有1次還是在出國在哈薩克比賽，這部分一審法院認為雙方已經成為情侶，並非違反意願而發生關係，因此判決無罪、不受理。

案經上訴，高等法院二審於20日宣判，高院認為小核當時因全中運表現不好，到房間道歉兼獻身的做法，一審僅判刑3月太輕，因此加重刑度，最後高院宣告阿偉應執行有期徒刑2年9月。