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社會 社會焦點 保障人權

男童好奇爬圍牆旁課桌椅卻摔落5樓　判國賠60萬元確定

▲▼男子,男孩,虐待。（圖／CFP）

▲男童墜落5樓，獲准國賠確定。此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

新北市某國小男童，2020年3月結束排球練習後在校園內走動，看到5樓女兒牆旁竟堆放課桌椅，一時好奇而攀爬，結果重心不穩，摔落1樓地面，受有多處骨折。家屬不滿，起訴請求國家賠償141萬元，高等法院18日二審判准國賠60萬3944元確定。

判決指出，本案發生於2020年3月底，傍晚5點多，當時小學五年級的男童結束排球隊的練習後，在校園內隨意走動。忽然發現學校大樓五樓女兒牆旁，堆放了一些課桌椅，結果一時好奇，攀爬女兒牆旁的課桌椅。男童一時重心不穩，從圍牆墜落到大樓1樓地面，男童因此受有創傷性氣胸之初期照護、未明示側性前臂閉鎖性骨折之初期照護、腰薦椎和骨盆未明示部位閉鎖性骨折之初期照護、左側肋骨閉鎖性骨折之初期照護、腎臟挫傷。男童陷入昏迷，緊急送醫後撿回一命。

男童家屬不滿，認為女兒牆高度不足，欄杆上雖然有設置鐵條，但鐵條中縫隙過大，有超過直徑10公分物體穿越之鏤空；此外，家屬更質疑女兒牆旁擺放課桌椅，導致圍牆高度不足，且成為供校內學生攀爬之水平橫條，使得國小所施作之圍牆欄杆形同虛設，有管理上欠缺。因此請求國家賠償141萬4,696元。

至於國小則拒絕賠償，國小辯稱，圍牆高度有132公分，已符合法規之要求，且高度已達成年人腰部以上，除非刻意攀爬，不然不可能摔落圍牆。此外，國小也認為，女兒牆旁擺放課桌椅，但桌面上擺設桌墊與小型盆栽，一般人都會認為這是美化環境的佈置，並非供學童攀爬使用，管理上並無欠缺。

一審法院審理後，因男童坦承「好奇，想看下面遊戲區，有往下看，然後站在桌子上往下看。」才會攀爬課桌椅，摔落地面。一審法院認為男童與有過失50％，因此判准國小必須國賠60萬3,944元。全案再上訴，高等法院18日二審駁回上訴，全案就此確定。

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