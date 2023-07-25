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移除埃及聖䴉！巡山員暗槓19發子彈...還藏珍貴林木　重判6年8月

▲▼藍營議員家中搜出霰彈槍子彈。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲林管處一名巡山員涉嫌利用職務之便暗槓霰彈槍子彈。（示意圖，非當事案件／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東林區管理處一名陳姓資深巡山員在2020年間利用領取霰彈槍射擊移除外來種「埃及聖䴉」機會，私吞19發霰彈槍子彈被查獲，屏東地院一審依侵占公用財物罪，判處他徒刑6年2個月，他不服上訴，高雄高分院今（25）日上午宣判，改判徒刑6年8月，併科罰金3萬元。

判決指出，陳姓男子是屏東林管處的資深巡山員，2020年間，強勢外來種「埃及聖䴉」入侵台灣危及本土鳥類生態，屏東林管處在同年5月間在林邊鄉發現巢區，於是指派陳姓巡山員等人擔任射擊手，領取霰彈槍及子彈後，各自執行移除任務。

任務告一段落後，巡山員依規定須將槍枝及剩餘子彈繳回，但陳姓巡山員卻趁著械彈管理人員不注意，私自暗槓19發子彈，結果被發現查獲，依法究辦。

不但如此，檢、警在追查此案時，還在陳姓巡山員的相關住所搜索，搜出來路不明的珍貴林木紅豆杉，進一步調查後，檢警懷疑他與山老鼠勾結，並查獲吳姓等共犯，扣得一批疑似盜取而來的黃梔、蜂巢石等珍貴山石林木，但陳男矢口否認犯行。

檢方認為陳涉及貪瀆、違反森林法等罪嫌疑重大，向屏東地院聲押獲准，一審屏東地院在去年1月宣判，就陳男所犯侵吞霰彈案依侵占公用財物罪，判他6年2個月徒刑，褫奪公權3年。

全案上訴後，高雄高分院今日上午宣判，從重改判徒刑6年8月，褫奪公權3年，併科罰金3萬元，全案可上訴。

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