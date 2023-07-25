快訊／台中大雅惡火奪2勇消命　二審改判違建工廠負責人緩刑

▲百慕達紙器廠負責人陳俊孚。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市大雅區2019年違建工廠大火案，惡火令2勇消謝志雄、張哲嘉殉職，百慕達紙器廠負責人陳俊孚遭檢方依違反消防法、過失致死等罪嫌起訴，一審陳承認違建，但辯稱是消防指揮錯誤，獲判2年6月徒刑。陳上訴二審，合議庭認為陳與被害人達成和解，也履行賠償，25日上午撤銷一審判決，改判2年徒刑，緩刑5年，支付公庫50萬元。

台中高分院今日上午召開合議庭，仍認陳俊孚涉犯過失致死罪，考量陳已與2名被害家屬達成和解，並履行賠償金，因此撤銷原判決，改判2年徒刑、緩刑5年，另因陳男設立違建工廠，致使消防員殉職、公共危險等，要求陳男支付50萬元公益捐。可上訴。

判決指出，陳俊孚為興建違章工廠，於2011年7月10日與不知情的張姓男子共同承租土地，同年10月3日委託電器工程有限公司，分別以群峪股份有限公司、台灣百慕達紙器廠名義，假借停車場、洗車廠照明為由，向台電申請用電，並使用自備桿拉電。同年11月初，陳委託張姓男子在該土地上，搭建2棟鐵皮違建，分別生產紙盒、紙杯及庫存南北雜貨、免洗餐具。

2019年10月3日凌晨1時45分，東北牆面的電源配線短路起火燃燒，隨後馬上延燒到百慕達紙器廠原料區，又延燒到2樓、南側的1樓作業區及2樓，導致北側鋼架烤漆浪板外牆面、電動鐵捲門燒損變色、變形、塌陷，西側、東側鋼架也是同樣情形，內部物品碳化燒毀，造成入場救火的謝志雄、張哲嘉因受到高熱燃燒休克而亡。

▲▼台中市大雅區2019年違建工廠大火案，惡火令2勇消謝志雄、張哲嘉殉職。（圖／資料照）

審理時，陳俊孚坦承2棟廠房是違章工廠，未委託建築師設計，也沒申請建築執照、工廠登記，但他否認有公共危險、過失致死，辯稱曾委託水電工程裝設消防安全設備，且有定期更換維護，並派員接受消防安全、工廠安全的相關課程與訓練，人員也都取得安全執照。

一審認為，本案一開始被告即有疏失，違章建築本就不該作為工廠營業，被告本有許多機會去改善設施，卻僅為圖私利，便未遵守建築、消防安全規範，倘善盡其注意義務，就能防止人員傷亡，消極不為防止危險發生之作為，即屬過失犯，依過失致人於死罪判他2年6月。