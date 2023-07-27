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7歲柔道新手慘成肉砧枉死　無照魔鬼教練不認錯！判囚9年定讞

▲▼家人前柔道重摔7歲童27次！他求饒無效…昏倒腦死　教練：沒過當。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

▲7歲黃姓男童遭何聰樂連續過肩摔與拋體等柔道招式重摔，傷及頭部造成顱內出血不治。（資料照／江啟臣服務處提供、民眾提供）

記者黃哲民／台北報導

柔道六段但無教練證的台中7旬男子何聰樂，2021年在道館免費授課，明知7歲黃姓男童是新來的初學者，卻以過肩摔等招式連續重摔黃童至當場嘔吐仍不罷休，黃童最後倒地瞪眼無意識，送醫開刀急救70天仍死於顱內出血等重症，何男始終不認錯，推稱黃童撞柱子自殘受傷，黃父認為一、二審依傷害致死罪判何男9年徒刑過輕，曾說氣話「我要那個王八蛋死！」但最高法院駁回雙方上訴，維持何男9年徒刑定讞。

現年71歲的何聰樂是退休法警，雖無教練證，但憑藉自身柔道六段的矯健身手，在台中地區義務教學40年、桃李無數，不但訓練親力親為、以嚴謹出名，還特別招收有過動傾向學生「體驗充滿愛的柔道」，並多次帶隊征戰國內各項柔道賽事獲獎，頗受敬重。

判決指出，何男從2015年起擔任台中市柔道館義務教練，7歲黃姓男童2021年4月8日起，到台中市柔道館位於台中市豐原體育館地下1樓的道館，開始學習護身倒法等柔道基本動作，何男同月21日授課時，見黃童身高約130公分、體重約25公斤，便安排體格與黃童差不多、但已學柔道5年的廖姓學員跟黃童對摔。

當晚8點多，何男要黃童當靶子讓廖師兄施展「雙吊袖」（柔道招式，雙手各抓握對方衣袖拉扯，趁對方重心不穩加以摔倒）100下，黃童不肯，何男減半次數黃童還是說不要，何男突然出手以「袈裟壓制」（柔道招式，以手臂固定對方手臂與肩頸壓制在地，再以胸腹施壓對方上半身）撂倒黃童，聽黃童求饒「不要壓了」並答應做45下，何男才放手。

廖師兄依何男指示對黃童做「雙吊袖」，次數剩10幾下時，黃童哭喊「我的腳、我的腳」、「我的頭、我的頭」，並賴在地上不肯繼續，何男認為黃童耍賴，警告再不起身，每3秒多加1下，黃童表情痛苦站起來罵何男「教練是大笨蛋！」接著再做1、2下又躺在地上抵抗。

▲▼最高法院外觀。最高院外觀。最高法院大樓。最高法院2023年整修新貌。（圖／記者黃哲民攝）

▲最高法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

身高170公分的何男明知黃童只是入門不到半個月的新手，連最基礎護身倒法都還不熟練，2人身材與實力懸殊，竟為震懾黃童服從教練權威，親自動手對黃童輪番施展過肩摔、丟體、拋摔與壓制等招式，黃童哭喊頭很痛、脫下柔道服腰帶說不想練了，何男用台語對黃童說「是假欸」，替黃童穿好柔道服繼續摔他10幾下，黃童當場吐了。

何男喊暫停，等其他學員清理場地後，再連續對黃童拋體與過肩摔，在場眾人覺得何男舉止有異，但心存敬畏不敢插手，直到黃童倒地睜眼癱軟、一動也不動，何男才停手把黃童拖到一旁，再抱到場邊穿鞋處，黃童舅舅按捺不住上前查看，驚覺外甥沒反應，趕緊請旁人報警送醫。黃童頭皮瘀傷、手腳多處擦挫傷，動手術清除血塊急救70天，仍於同年6月29日，死於顱內出血、腦疝引發的中樞神經衰竭。

何男挨告堅不認錯，自稱黃童跟師兄起爭執、無法正常練習，所以由他親摔，他有抓住黃童衣襟注意力道，沒讓黃童頭部著地，驗屍也確認黃童頸部沒有傷勢，黃童可能自撞道館內玻璃鏡或包有護墊的柱子，或來道館前就受到頭部外傷，與他的訓練無關。

黃童父母哀痛逾恆，對何男的辯解怒不可遏，何男到案交保，黃童父母更無法接受小孩仍躺在病床跟死神搏鬥、兇手卻被放了。此事引發輿論撻伐，台中市長盧秀燕在黃童宣告不治當晚，在臉書PO文哀悼「聽到最不願意聽到的消息」，希望司法能給家人帶來慰藉，「帷帷（黃童小名），痛痛都飛走了，去當天使吧！司法會懲罰壞人的。」

法官依據急診醫師證詞與法醫解剖報告，認定黃童的傷勢就是何男不當訓練造成，現場也有學員證稱看見黃童被何男反覆摔倒時，頭部好幾次撞到地面，加上道館內玻璃鏡無撞擊痕跡，何男顯然狡辯，但法官認為何男與黃童毫無宿怨積恨，應無殺人意圖，而是以傷害犯意進行不當訓練，導致黃童死亡，一審在2022年黃童忌日當天，依傷害致死罪判何男9年徒刑。

檢方上訴認為一審判刑過輕加上何男依舊不認錯和解，請求加重改判，黃童父母主張「一命抵一命」，黃父更氣憤何男態度惡劣，曾說如非判死，「不能消我心頭之恨」，並強調「我不要求錢，我要的就是那個王八蛋死（指判死刑）！」但二審駁回上訴、維持一審見解。最高院再駁回雙方上訴，何聰樂判刑9年定讞。

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