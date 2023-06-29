陳修將打死22歲小三！父悲憤離世　家屬求償千萬...獲賠594萬

▲陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友。（圖／翻攝陳修將臉書、胡女臉書）



記者黃資真／彰化報導

「76行者」前總召陳修將涉嫌虐殺22歲胡姓小三，二審依傷害致死罪判10年10月、2個傷害罪合併處6月，得易科罰金。胡女父母提起民事訴訟，向陳求償扶養費、精神慰撫金等共1219萬餘元，彰化地院判賠594萬餘元為適當。可上訴。

回顧此案，陳修將外遇22歲胡姓女子後，認為胡女跟陳姓友人過從甚密，懷疑陳男將找人想方設法讓他死，自2021年10月5日起，陳修將又質疑胡女跟陳男發生性行為，並以毆打恫嚇方式，使胡女不得不招認莫須有的指控。

同月14日下午4時許，陳修將與胡女2人待在汽車旅館，卻又懷疑胡女仍私下跟陳男連絡，一氣之下出手重擊胡女頭部多次，導致其陷入昏迷，直到隔日凌晨2時許，發現胡女失去呼吸無動靜，才緊急將她送往醫院，但到院前已明顯死亡。

刑事部分，陳修將一審依傷害致死罪遭判9年6月；另被依2個傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月，得易科罰金；檢方上訴後，二審法官認為「原判決應嫌過輕」，傷害致死罪部分加重改判10年10月，傷害罪駁回上訴。全案仍可上訴。

胡女父母另提民事訴訟，由於訴訟期間胡父逝世，由胡父的母親（即胡女的阿嬤）承受訴訟，2人求償殯葬費25萬、胡母扶養費194萬餘元，以及精神慰撫金各500萬元，合計1219萬餘元。

陳修將反駁稱，目前就胡女之死亡原因是否為其所為尚有爭議，不得請求賠償，胡女喪葬費也已由他支付完畢，而胡母在女兒死亡時僅40歲，正值壯年期，還有工作能力，請求500萬慰撫金也過高。

彰化地院法官認為，根據法醫解剖結果，陳修將與胡女死亡具有相當因果關係，胡女家屬求償有據，經傳喚殯葬業者到庭證稱，確實是由陳修將支付完畢；另從胡母65歲退休起算，應受女兒扶養之餘命為21年，乘以平均每人消費支出，認為陳應給付胡母194萬4330元扶養費；另外，考量胡女死況幾乎體無完膚，父母承受喪女之痛，晚年無法與其女共享天倫，各別請求200萬元慰撫金為適當，合計陳修將得賠償胡母與胡嬤共594萬餘元。可上訴。