　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

陳修將打死22歲小三！父悲憤離世　家屬求償千萬...獲賠594萬

▲▼陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友，現遭收押禁見。（圖／翻攝陳修將臉書、胡女臉書）

▲陳修將涉嫌殺害22歲胡姓女友。（圖／翻攝陳修將臉書、胡女臉書）

記者黃資真／彰化報導

「76行者」前總召陳修將涉嫌虐殺22歲胡姓小三，二審依傷害致死罪判10年10月、2個傷害罪合併處6月，得易科罰金。胡女父母提起民事訴訟，向陳求償扶養費、精神慰撫金等共1219萬餘元，彰化地院判賠594萬餘元為適當。可上訴。

回顧此案，陳修將外遇22歲胡姓女子後，認為胡女跟陳姓友人過從甚密，懷疑陳男將找人想方設法讓他死，自2021年10月5日起，陳修將又質疑胡女跟陳男發生性行為，並以毆打恫嚇方式，使胡女不得不招認莫須有的指控。

同月14日下午4時許，陳修將與胡女2人待在汽車旅館，卻又懷疑胡女仍私下跟陳男連絡，一氣之下出手重擊胡女頭部多次，導致其陷入昏迷，直到隔日凌晨2時許，發現胡女失去呼吸無動靜，才緊急將她送往醫院，但到院前已明顯死亡。

刑事部分，陳修將一審依傷害致死罪遭判9年6月；另被依2個傷害罪判處有期徒刑各4個月，合併應執行6個月，得易科罰金；檢方上訴後，二審法官認為「原判決應嫌過輕」，傷害致死罪部分加重改判10年10月，傷害罪駁回上訴。全案仍可上訴。

胡女父母另提民事訴訟，由於訴訟期間胡父逝世，由胡父的母親（即胡女的阿嬤）承受訴訟，2人求償殯葬費25萬、胡母扶養費194萬餘元，以及精神慰撫金各500萬元，合計1219萬餘元。

陳修將反駁稱，目前就胡女之死亡原因是否為其所為尚有爭議，不得請求賠償，胡女喪葬費也已由他支付完畢，而胡母在女兒死亡時僅40歲，正值壯年期，還有工作能力，請求500萬慰撫金也過高。

彰化地院法官認為，根據法醫解剖結果，陳修將與胡女死亡具有相當因果關係，胡女家屬求償有據，經傳喚殯葬業者到庭證稱，確實是由陳修將支付完畢；另從胡母65歲退休起算，應受女兒扶養之餘命為21年，乘以平均每人消費支出，認為陳應給付胡母194萬4330元扶養費；另外，考量胡女死況幾乎體無完膚，父母承受喪女之痛，晚年無法與其女共享天倫，各別請求200萬元慰撫金為適當，合計陳修將得賠償胡母與胡嬤共594萬餘元。可上訴。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

偷車牌懸掛　男女夜遊北海岸遇警露陷「驚見2把槍」

快訊／台中3嫌拒檢還拖行警察「連5槍響」　2人遭逮1人在逃

高雄28歲男「倒車撞店家」洩憤　警迅速到場逮捕送辦

獨／砲轟范瑋琪「一家假貨」　周玉蔻當時正為誹謗案開庭

快訊／石門富基漁港「男連人帶車」墜海　雙手張開卡在漁船邊

屏東民宿冒火舌黑煙沖天　路人驚嚇呼喊樓上住客「你們趕快逃」

快訊／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

快訊／慶祝學期結束！國中屁孩淡水河邊燒課本　全被帶回警局

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

偷車牌懸掛　男女夜遊北海岸遇警露陷「驚見2把槍」

快訊／台中3嫌拒檢還拖行警察「連5槍響」　2人遭逮1人在逃

高雄28歲男「倒車撞店家」洩憤　警迅速到場逮捕送辦

獨／砲轟范瑋琪「一家假貨」　周玉蔻當時正為誹謗案開庭

快訊／石門富基漁港「男連人帶車」墜海　雙手張開卡在漁船邊

屏東民宿冒火舌黑煙沖天　路人驚嚇呼喊樓上住客「你們趕快逃」

快訊／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

快訊／慶祝學期結束！國中屁孩淡水河邊燒課本　全被帶回警局

南投平林國小團隊獲索尼創意科學大賞季軍　暑假於北高兩地展出

航班延誤18小時「剩他在等」爽享1人包機　機組服務比頭等艙還尊榮

裝潢業者遇奧客喊告！她卻跳針喊「肉肉」成迷因　專業網友翻譯了

吳子嘉出招修理陳建州「寫信給國台辦」：停掉他在中國所有代言

張震獲邀成為「奧斯卡新會員」親回應！　關繼威、古天樂也入選

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

修但幾咧！汪面對鏡頭燦笑等拍照　後方柴「激戰玩偶」超搶鏡網笑翻

社會熱門新聞

即／食品加工廠男員工掉進味噌桶　命危搶救中

暖警收留照顧3歲妹妹　31年後再次相遇

即／萬華食品加工廠男員工倒臥味噌槽　送醫不治

即／板橋幼兒園餵藥案！　「36學童檢驗結果」出爐

偷車牌懸掛　男夜遊遇臨檢露陷

快訊／台中3嫌拒檢！警開5槍　1人還在逃

周玉蔻北檢等開庭　抽空砲轟范瑋琪

即／石門富基漁港男墜海　警消員急打撈

屏東民宿冒火舌　路人驚呼「你們趕快逃」

竹科工程師PTT罵賴品妤「破麻」　下場慘了

即／高雄轎車撞入民宅　疑似為「貓仔間」

路口禮讓行人新制出爐　駕駛小心荷包

即／斗六分局警務員輕生搶救不治　留下一雙兒女

快訊／苗栗今早火燒車　驚見1焦屍

更多熱門

相關新聞

校園銅像「志坤阿伯」成靈感　王功附幼出繪本

校園銅像「志坤阿伯」成靈感　王功附幼出繪本

彰化王功國小為了紀念校友林志坤38年前義勇救人的事蹟，打造一座半身銅像，附幼學童經過都會對銅像好奇仰望問「這是神像?」為了讓幼童瞭解，校方舉辦「校園銅像-志坤阿伯的故事」繪本活動，藉由製作繪本過程，不僅可以激發幼童在製作繪本的過程中，培養解決問題的能力，同時將「志坤阿伯」英勇助人的精神永植心中。

陸軍2上士同寢室雙亡　二寶爸家屬哭斷腸

陸軍2上士同寢室雙亡　二寶爸家屬哭斷腸

「公墓租種電」鄉長2圖甩鍋　鄉代會氣炸提告

「公墓租種電」鄉長2圖甩鍋　鄉代會氣炸提告

起薪28K「月休只有4天」！內行一看地區秒懂

起薪28K「月休只有4天」！內行一看地區秒懂

「雞排妹」夜會保時捷男　求償敗訴確定

「雞排妹」夜會保時捷男　求償敗訴確定

關鍵字：

陳修將彰化小三傷害致死

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面