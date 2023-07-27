金溥聰「看不起」羅智強遭小雞反彈　侯競辦：金扮演好執行長角色

▲國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰近日點名北市立委參選人羅智強「在安全選區搞把戲，我看不起」，引發黨內小雞反彈，認為撕裂黨內和諧。對此，侯友宜競選辦公室表示，「攘外必先安內」，金溥聰身為競辦執行長不得不嚴詞譴責，他是扮演好執行長的角色。

金溥聰日前接受專訪時，對於羅智強喊出「政黨輪替大聯盟」的構想，他嘆「people change，就不用談了」，這是滅自己威風、長他人志氣，這都是不應該的。金強調，任何的談判，不能先將底牌打出去，「怕輸的小雞在深藍地區，這是沒有理由的」，若是在艱困選區，他的同理心會比較高一點。

對此，侯友宜競選辦公室表示，「攘外必先安內」，做爲競辦執行長，金溥聰必須針對所有國民黨立委參選人明確表態，723全代會過後，侯友宜是國民黨正式提名的總統參選人。

侯競辦說，競選辦公室必須嚴正駁斥極少數立委參選人提出可能「換侯」的雜音或與其他陣營接觸，長他人志氣滅自己威風，更遑論有人重新辦理民調初選的荒謬提議，金溥聰身為競辦執行長，不得不嚴詞譴責，他是扮演好執行長的角色。

至於黨主席朱立倫提出「執政大聯盟」的主張，侯競辦說，金溥聰是希望黨主席朱立倫能說明「執政大聯盟」的理念與內涵，唯有清楚確認內涵後，競選辦公室必能與黨中央合作無間，一起攜手打拚，打贏這場艱困的選戰，至於黨內有人刻意以匿名放話攻擊侯競辦及金溥聰執行長，居心何在令人質疑，相信黨內希望團結的人都不樂見。