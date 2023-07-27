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26歲女綁架牙醫男友「偷光他的錢」　男頭胸中4槍陳屍路邊

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲馬丁內絲與庫爾基開始約會建立密切關係之後，協助犯罪集團進行綁架。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉一名26歲女子在秘魯生活多年，結識一名擔任牙醫的男子，兩人展開戀情。沒想到她其實是犯罪組織成員，男子隨後遭到綁架，最終頭部、胸部各中2槍，陳屍路邊，銀行帳戶的錢全被她偷光。

鏡報報導，26歲女子馬丁內絲（Jorgelys Bárbara Viloria Martínez）透過醫療公司的工作，結識男子庫爾基（Christian Gerardo Quispe Culqui）。庫爾基的職業是牙醫，她成為庫爾基的客戶，小倆口接著開始約會。只不過馬丁內絲其實是犯罪集團成員，手臂、脖子上都有與幫派組織相關的刺青。

然而就在兩人建立密切關係後，馬丁內絲開始向幫派成員提供訊息，協助綁架庫爾基。在此之際，庫爾基也發現馬丁內絲腳踏兩條船，得知她在智利還有一名伴侶，因此決定結束兩人的戀情。

4月18日這天，庫爾基遭人綁架，他的家人收到犯罪組織支付贖金的要求。時隔數日，他被發現陳屍路邊，頭部、胸部各中2槍，銀行帳戶的錢全被偷光。庫爾基父親奎斯佩（Lucio Quispe）稱，綁架他兒子的人就是馬丁內絲。

案發後，馬丁內絲逃到委內瑞拉阿拉瓜（Aragua），儘管她改變外貌，不過當局透過她的刺青確認身分，於7月21日在委內瑞拉把她逮捕。相關人員指出，馬丁內絲被關押在委內瑞拉首都卡拉卡斯一所監獄中，正在進行引渡程序。整起案件調查中。

INTERPOL CAPTURÓ A VENEZOLANA IMPLICADA EN ASESINATO DE DENTISTA

INTERPOL CAPTURÓ A VENEZOLANA IMPLICADA EN ASESINATO DE DENTISTA Jorgelys Barbara Viloria Martínez (26) permanecerá detenida en Venezuela hasta iniciar su proceso de extradición al Perú para responder por el secuestro y asesinato de Christian Quispe Culqui (37). En compañía de ella tambien fueron intervenidos dos extranjeros más que juntos conformación la banda criminal los secos del Tren De Aragua. Fuente: Domingo Al Día

Infored Perú 發佈於 2023年7月23日 星期日
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