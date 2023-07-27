杜蘇芮像喝醉酒！暴風圈將罩大半台灣陸地　6重點一次看

▲杜蘇芮來勢洶洶。 （圖／翻攝彭啟明臉書）



記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明6個重點提醒，杜蘇芮颱風像是喝醉酒般的忽西忽北前進，隨著颱風進入台灣海峽，暴風圈將會涵蓋到大半的台灣陸地，風雨將最為明顯，尤其是南部地區。

▼今晨0時至6時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



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彭啟明在臉書說，屏東東西大武山的累積降雨即將破千毫米，颱風天風雨增強，意外也較多，建議您除了警戒區域的防颱外，務必要注意自身的健康。他也分享6點提醒：

1、杜蘇芮颱風已經在巴士海峽上進行，緩慢西北移動。由於受到呂宋島地形的影響，颱風結構呈現不對稱狀態，移動方向不一，像是喝醉酒般的忽西忽北前進。

2、今天將會進入台灣海峽南部，下半天到夜間會接近福建沿岸。周五早上，杜蘇芮颱風將進入福建，並開始減弱，有機會解除台灣本島的陸上颱風警報。

3、由於颱風的影響，東半部以及高屏山區的降雨量相當大。隨著颱風進入台灣海峽，暴風圈將會涵蓋到大半的台灣陸地，風雨將最為明顯。

▼颱風水氣不斷移入台灣。（圖／氣象局）



4、尤其是南部地區，今天下半天後颱風進入台灣西南方海面，風雨將會明顯增強。北部地區的風雨將會一陣一陣，風力相對較弱。

5、周五颱風進入福建內陸後，颱風警報將陸續解除，台灣本島風雨的狀況將趨於緩和，但金門、澎湖一帶的風雨將會持續較久的時間。

6、周末仍有午後熱對流大雷雨發生的機會，天氣將不太穩定。如有假期活動，請儘量避免前往危險區域。

▲▼杜蘇芮最新路徑及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

