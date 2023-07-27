杜蘇芮加速陸警再擴大！今風雨最強　11縣市豪大雨

▲杜蘇芮持續逼近台灣。（圖／NOAA）



記者陳俊宏／台北報導

杜蘇芮加速，今天（27日）風雨最強，11縣市豪大雨！中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，今凌晨陸上警戒區新增台中市，氣象局提醒，暴風圈已接觸台灣南端陸地，各地風雨逐漸增強。氣象局預報員曾昭誠說，今天、周五各地有降雨。

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▲▼最新觀測資料。（圖／氣象局）

根據氣象局今晨5時半最新資料，杜蘇芮中心在鵝鑾鼻的南南西方約200公里海面上，以每小時16轉22公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，7級風平均暴風半徑280公里。

氣象局說，颱風過去3小時強度稍減弱，其暴風圈已接觸台灣南端陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨逐漸增強。

▲▼杜蘇芮最新路徑及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



曾昭誠接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，杜蘇芮過去移動路徑差不多，繼續朝北北西移動，預估通過西南部近海，暴風圈白天將逐漸進入南部，南部白天風雨逐漸增強，而東半部和恆春半島降雨還是會較持續；颱風未來將較靠近金門，有機會從金門上方通過，還要再觀察。

曾昭誠說，今天、周五颱風及其外圍環流影響，各地有降雨；周六到下周一台灣附近偏東南風，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲，各地午後有些雷陣雨；下周二、下周三轉偏西南風，中南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，各地午後有些雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

