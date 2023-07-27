杜蘇芮「不像莫蘭蒂、莫拉克」　只像它自己原因曝

▲杜蘇芮今威脅最大。 （圖／翻攝tropicaltidbits）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，杜蘇芮颱風既不像莫蘭蒂颱風、尼伯特颱風，也不像莫拉克颱風，能在呂宋島北方近海受地形破壞長達半天以上，而強度卻只減弱3米／秒，「只能說除了它自己，跟誰都不像。」

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱杜蘇芮未來通過巴士海峽、台灣海峽南部，周五上午進入福建，登陸點距金門並不遠，應注意；今日平行西南部陸地，也是距離最近的一段時間，威脅最大。

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▼杜蘇芮仍是中颱。 （圖／翻攝日本氣象廳）



吳德榮提醒，杜蘇芮環流與台灣地形的抬升，東半部持續降雨，將累積致災性的大量降雨（山區總雨量達1000毫米），慎防坍方、落石、土石流；其次為今日屏東、高雄、台南風雨將逐漸增強，應防強風及豪雨侵襲；澎湖、金門無地形屏障，防災切莫輕忽；中部以北平地受地形屏障、影響相對較小，但仍應注意強風及驟雨。



吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周五上半天受杜蘇芮侵襲，各地慎防強風豪雨；周五下半天風雨逐漸減小；周六至下周二天氣好轉，各地大致多雲時晴，局部地區偶有局部短暫雨，大氣不穩定，午後慎防局部大雷雨。

▲▼杜蘇芮最新路徑及路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）



氣象局持續發布海上陸上颱風警報，根據今晨5時半最新資料，杜蘇芮中心在鵝鑾鼻的南南西方約200公里海面上，以每小時16轉22公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒43公尺，7級風平均暴風半徑280公里。

氣象局說，颱風過去3小時強度稍減弱，其暴風圈已接觸台灣南端陸地，對台中以南、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨逐漸增強。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

