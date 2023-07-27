杜蘇芮襲台！南橫等2公路傳災情　10路段預警性封閉

▲台20線南橫公路171k~198k傳出災情，公路總局正全力搶修。（圖／公路總局三工處）

記者李姿慧／台北報導

杜蘇芮颱風陸警範圍擴大，台20線南橫公路利稻至初來路段、台23線富東公路泰源路段傳出災情，預計今(27日)中午前搶通；另包含台20線南橫、台8線中橫等10處公路路段預警性封閉。

●預警性封閉路段10處：

(1).台東縣海端鄉與高雄市桃源區台20線105K~171K+500(梅山口至初來路段)，已實施預警性封閉，預計28日17時解除預警性封閉，其中149K~171K+500(向陽至利稻路段)，預計於28日7時開放。

(2).花蓮縣秀林鄉台8線114K+600~120K+500(合歡派出所前至金馬隧道東口)，已實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

(3).花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K(豐南路段至北源路段)，已實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

(4).花蓮縣卓溪鄉台30線0K~5K+500(卓溪至南安路段)，已實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

(5).桃園市復興區與宜蘭縣大同鄉台7線47K+400~85K+500(巴陵至百韜橋)，已實施預警性封閉，預計28日8時解除預警性封閉。

(6).花蓮縣秀林鄉台8線120K+500~184K+500(金馬隧道至太魯閣口)，已預警性封閉，視風雨情況開放通行。

(7).花蓮縣光復鄉台11甲線4K~16K+400(東富至豐濱)，已預警性封閉，視風雨情況開放通行。

(8).高雄市桃源區台20線93K~98K+700(勤和至復興)，已預警性封閉，預計28日12時開放通行。

(9).高雄市那瑪夏區台29線11K~23K(那瑪夏至五里埔臨時便道)，已預警性封閉，預計28日12時開放通行。

(10).屏東縣三地門鄉台24線27K+400~38K(文德路口至神山路段)，已預警性封閉，預計28日8時開放通行。

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▲台20線南橫公路171k~198k傳出災情正全力搶修。（圖／公路總局三工處）

●道路災阻1處:

(1).台東縣海端鄉台20線171K+500~198K+500(利稻至初來)，初步清查181K等4處坍方阻斷通行，預計27日12時開放通行。

●道路災情1處:

(1).台東縣東河鄉台23線44K+600(泰源路段)邊坡土石滑落，單線雙向通行，預計27日11時30分開放通行。