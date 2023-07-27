LIVE／陸警擴大「暴風圈將罩半個台灣」　氣象局最新說明

生活中心／綜合報導

颱風杜蘇芮加速，今天（27日）離台灣最近！氣象局清晨持續發布陸上警報，警戒區擴至台中以南縣市。隨著颱風進入台灣海峽，暴風圈將會涵蓋到大半的台灣陸地，風雨將最為明顯，尤其是南部地區。氣象局上午8時40分將說明颱風最新動態。

杜蘇芮上午7時的中心位置在鵝鑾鼻南南西方約 170 公里之海面上，以每小時16轉22公里速度向北北西進行，近中心最大風速每秒 43 公尺（約每小時 155 公里），相當於 14 級風，七級風平均暴風半徑280公里。

颱風過去3小時強度稍減弱，不過氣象局提醒，暴風圈已接觸台灣南端陸地，對台中以南地區、南投、花蓮、台東、恆春半島、澎湖、金門構成威脅，各地風雨逐漸增強。

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▲颱風上午最新位置。（圖／氣象局）

天氣風險公司總經理彭啟明提醒，杜蘇芮像是喝醉酒般的忽西忽北前進，隨著颱風進入台灣海峽，暴風圈將會涵蓋到大半的台灣陸地，風雨將最為明顯，尤其是南部地區。

目前氣象局也已經針對11縣市發布豪大雨特報，「花蓮縣、台東縣、屏東縣」為超大豪雨特報，「宜蘭縣」為大豪雨特報，「新北市、台中市、南投縣、高雄市」為豪雨特報，「基隆市、台北市、桃園市」則是大雨特報。

▲氣象局已針對11縣市發布豪大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）