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Live／杜蘇芮發威！3縣市超大豪雨「紫爆」　陸警北擴2地區

記者柯沛辰／台北報導

中度颱風「杜蘇芮」暴風圈26日下午3點觸陸後，氣象局持續發布陸上、海上颱風警報，彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖皆納入陸上警報範圍。氣象局今晚直播說明颱風最新動態與氣象資訊。

氣象局指出，目前杜蘇芮仍維持中度颱風，中心位在鵝鑾鼻南方海面約230公里海面上，以每小時16轉19公里速度向西北轉北北西移動，其暴風圈已接觸恆春半島，對彰化以南、花東及澎湖將構成威脅。

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

▲杜蘇芮颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

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氣象局深夜23點10分發布豪雨特報，影響時間為26日晚上至27日晚上，範圍如下：

超大豪雨：屏東縣山區、花蓮縣、台東縣山區
大豪雨：宜蘭縣山區、台東縣
豪雨：新北市山區、台中市山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、蘭嶼綠島
大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、高雄市

▲▼杜蘇芮20:40氣象局說明。（圖／氣象局） 

▲氣象局12小時定量降水預報，東半部呈現「紫爆」。（圖／氣象局）

氣象局指出，受到颱風及外圍環流影響，今晚（26日）至明天（27），花蓮縣、台東縣、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台東縣及宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨。

另外，新北市、台中市、高雄市、南投縣山區及宜蘭縣、屏東縣地區、蘭嶼、綠島有局部大雨或豪雨，桃園山區及台北、新北、基隆、高雄地區有局部大雨發生的機率，務必注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

目前出現較大累積雨量的地區：花蓮縣天祥515.5毫米，台東縣利嘉林道451.5毫米，屏東縣大漢山406.5毫米，宜蘭縣翠峰湖361.5毫米，新北市福山233.0毫米，南投縣林試畢祿溪216.5毫米

稍早台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣等6縣市已宣布27日停止上班上課，金門縣則宣布27日上午正常上班上課，但下午停班停課。

▼花東地區、屏東縣累積雨量皆突破400毫米。（圖／中央氣象局）

▲▼杜蘇芮颱風。（圖／中央氣象局、翻攝NOAA）

 
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